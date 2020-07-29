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Producție oprită
Jucărie de pluş cu suzetă ultra soft
Peste 0 luni
Ortodontică şi fără BPA
1 jucărie de pluş şi 1 suzetă pentru 0-6 luni
Nu mai trebuie să cauţi suzetele! Cu jucăria de pluş, acestea sunt uşor de găsit.
Bebeluşii se vor bucura de confort suplimentar cu fiecare îmbrăţişare a animalelor de pluş. Fabricate din material moale, lăbuţele uşoare ale acestora ajută la ţinerea suzetelor la locul lor.
Jucăria de pluş este compatibilă cu toate suzetele Philips Avent. Astfel încât să poţi crea produsul potrivit pentru bebeluş.
5.0
din 5
12
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Daria 27
29/07/2020
România
Cea mai bună marca de suzeta este cea philips
Am folosit o la prima fetita si durabilă este de calitate superioara
Avantaje
Super buna
Dezavantaje
Nici unul
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF348/13 ultra soft snuggle
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF348/13 ultra soft snuggle
Anca23
24/07/2020
România
Recenzie din Campania Philips
Recomand această șuetă,am achizituonat-o în urmă cu ceva timp,înaintea venirii bebelinei pe lume și pot sa zic ca e una dintre cele mai bune investiții făcute,este foarte usor de gasit și mai are un mare plus,o tine si ca jucarie preferată,sunt nedespărțiți!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF348/13 ultra soft snuggle
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF348/13 ultra soft snuggle
andrada9000
23/07/2020
România
Recenzie din Campania Philips
Cea mai buna idee pentru mine ca mama este jucăria cu suzeta deoarece asa știu mereu unde o pot găsi în pătuț, iar pentru bebe este prima lui jucărie în viața din afara uterului.O iubim pur și simplu.multumim philips!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF348/13 ultra soft snuggle
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF348/13 ultra soft snuggle
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Conform unui test efectuat în 2016 în SUA care a inclus 112 mămici, 96% au afirmat că discul de protecţie provoacă mai puţine urme şi iritaţii pe piele
Testele de consum din SUA realizate în anii 2016-2017 arată o medie de acceptare de 98 % a tetinei texturate folosite la suzetele noastre ultra soft şi ultra air
Marca de suzete nr. 1 in lume
Din motive de igienă, înlocuieşte suzetele după 4 săptămâni de utilizare
Gama noastră ajută mamele şi bebeluşii în orice etapă de dezvoltare