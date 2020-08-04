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Producție oprită
Natural
Include un biberon de 4 oz
Pompa pentru sân are un design unic, astfel încât laptele curge direct de la sân în biberon, chiar şi atunci când eşti aşezată drept. Aceasta înseamnă că poţi sta aşezată mai comod atunci când utilizezi pompa: nu este nevoie să te apleci înainte pentru a te asigura că tot laptele ajunge în biberon. O poziţie de şedere comodă şi o stare relaxată în timpul utilizării pompei ajută în mod natural la curgerea mai uşoară a laptelui.
În momentul activării, pompa porneşte automat în modul de stimulare delicată pentru a face laptele să curgă. Apoi, poţi alege din 3 setări de colectare a laptelui pentru un debit de lapte comod.
Perna de masaj are o textură nouă moale şi catifelată, care conferă o senzaţie de căldură şi stimulează delicat şi confortabil curgerea laptelui. Perna este concepută să simuleze în mod delicat acţiunea de supt a copilului pentru a stimula lactaţia.
Premii
4.8
din 5
145
Recenzii
95%
recomandă acest produs
AndreaaJ
04/08/2020
România
Super mulțumită de această pompă
Sunt extrem de mulțumită de această pompă. În primul rând este foarte confortabilă, nu provoacă deloc durere. Intensitatea se poate regla după nevoi. E foarte simplu de manevrat și de asamblat, oricine o poate face.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF332/01 Pompă de sân electrică simplă Comfort
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF332/01 Pompă de sân electrică simplă Comfort
Carmel
14/01/2020
România
Cumpărător verificat
recomand acest produs
Sunt foarte multumita de aceasta pompa deoarece, de cand am inceput sa pompez laptele de la san, cantitatea de lapte a crescut semnificativ. Foarte rar am folosit viteza a 3-a si chiar si a 2-a, e suficient doar stimularea picaturilor pentru a extrage laptele. Nu pot sa o compar cu alte pompe electrice pentru ca nu am avut, dar pentru cine sta pe ganduri sa cupere o pompa manuala, evident recomand o pompa electrica, merita investitia. Eu am avut o pompa manuala, de la alta firma, dar cantitatea de lapte era in scadere, asta si pentru ca era greu , dura mult si nu eram motivata sa pompez la timpul potrivit. Este necesar SA FIE GOLOTI SâNII, ca sa se produca mai mult lapte si pentru a creste cantitatea de lapte e necesar un program constant, tot la 3 ore, de exemplu sau si mai des . De aceea as recomanda mai degraba o pompa electrica dubla, pentru castigarea timpului si stimularea lactatiei, fiind necasar si noaptea, cel putin o data, pomarea laptelui. Eu personal regret ca nu am investit intr-o pompa electrica dubla. Singurul inconvenient la aceasta pompa ete prelingerea laptelui pe la filet, daca pompa este prea plina sau dc sta inclinata, atunci cand vrei o pozitie mai confortabila. Eu cu acesta pompa am reusit sa cresc cantitatea de lapte intr-un timp destul de scurt la 700 ml /24 h in conditiile in care ajunsesem sa pompez cate 20 ml, cu pompa manula, la o sesiune. DACA RESPECTATI PROGRAMUL ( tot la 2-3 h sau si mai des) puteti creste cantitatea de lapte, la cat doriți. Recomand sa achizitionati o pompa electrica chiar inainte de a naste ca sa nu pierdeti laptele de inceput, in caz ca, copilul nu poate suge dar si in cazul in care aveti prea mult lapte, trebuie extras o parte, pentru a nu face mastita.
Avantaje
Extragerea laptelui chiar si la vieteza redusa , in timp util. posibilitatea de achizitionare a accesoriului in funtie de marimea mamelonului. se monteaza usor dupa sterilizare si este rezistenta la fiert.
Dezavantaje
Prelingerea laptelui pe la filet , cand sta inclinata pompa, daca este prea plina cupa.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF332/01 Pompă de sân electrică simplă Comfort
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF332/01 Pompă de sân electrică simplă Comfort
VladBarbarul
05/03/2019
România
perfect pentru orice mamica
esteun produs foarte bun, ce poate fi utilizat oricand si cu usurinta, compatibil cu produsele Philips avent, orice mamica poate scapa de durere sau poate sa puna la pastrare laptele pentru bebelus
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF332/01 Pompă de sân electrică simplă Comfort
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF332/01 Pompă de sân electrică simplă Comfort
Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024.
0 % BPA, ca urmare a reglementării UE 10/2011