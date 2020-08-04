ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

  • Mai mult confort şi lapte
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Mai mult confort şi lapte
  • Mai mult confort şi lapte
  • Mai mult confort şi lapte
  • Mai mult confort şi lapte
  • Mai mult confort şi lapte
  • Mai mult confort şi lapte
  • Mai mult confort şi lapte
  • Mai mult confort şi lapte
  • Mai mult confort şi lapte
  • Mai mult confort şi lapte
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Mai mult confort şi lapte
  • Mai mult confort şi lapte
  • Mai mult confort şi lapte
  • Mai mult confort şi lapte
  • Mai mult confort şi lapte
  • Mai mult confort şi lapte
  • Mai mult confort şi lapte
  • Mai mult confort şi lapte
  • Mai mult confort şi lapte

Producție oprită

Philips AventPompă de sân electrică simplă Comfort

SCF332/01

4.8
| (145) Recenzii | 95% recomandă acest produs

1 premiu

Mai mult confort şi lapte
Când te simţi confortabil şi eşti relaxată, laptele tău curge mai uşor. De aceea am creat cea mai confortabilă pompă de sân de până acum: stai aşezată confortabil, fără a fi nevoită să te apleci în faţă, şi lasă perna moale de masaj să îţi stimuleze delicat debitul laptelui.
Vezi toate beneficiile
ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

Marca aleasă de mămicile din întreaga lume1

Pompă de sân cu pernă de masaj

Mai mult confort şi lapte

  • Natural

  • Include un biberon de 4 oz

Poziţie de colectare a laptelui matern mai confortabilă datorită designului unic

Poziţie de colectare a laptelui matern mai confortabilă datorită designului unic

Pompa pentru sân are un design unic, astfel încât laptele curge direct de la sân în biberon, chiar şi atunci când eşti aşezată drept. Aceasta înseamnă că poţi sta aşezată mai comod atunci când utilizezi pompa: nu este nevoie să te apleci înainte pentru a te asigura că tot laptele ajunge în biberon. O poziţie de şedere comodă şi o stare relaxată în timpul utilizării pompei ajută în mod natural la curgerea mai uşoară a laptelui.

Prevăzută cu mod de stimulare delicată şi 3 setări de colectare lapte matern

Prevăzută cu mod de stimulare delicată şi 3 setări de colectare lapte matern

În momentul activării, pompa porneşte automat în modul de stimulare delicată pentru a face laptele să curgă. Apoi, poţi alege din 3 setări de colectare a laptelui pentru un debit de lapte comod.

Pernă moale de masaj pentru o senzaţie de căldură

Pernă moale de masaj pentru o senzaţie de căldură

Perna de masaj are o textură nouă moale şi catifelată, care conferă o senzaţie de căldură şi stimulează delicat şi confortabil curgerea laptelui. Perna este concepută să simuleze în mod delicat acţiunea de supt a copilului pentru a stimula lactaţia.

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Găseşte o piesă de schimb sau un accesoriu

Accesează piesele şi accesoriile

Piese de schimb şi accesorii

Premii

  • Award image AWARD-961264

Recenzii

Aceste recenzii sunt gestionate de Bazaarvoice şi respectă Politica de autenticitate Bazaarvoice, care este susţinută de tehnologia antifraudă şi analiza umană. Poţi găsi detalii pe
Opiniile clienţilor oferite sub formă de evaluări ale produselor şi evaluări cu stele sunt utile pentru toţi clienţii. Acestea îţi permit să afli mai multe despre produs şi te ajută să iei o decizie de cumpărare. Orice client care a achiziţionat un produs online sau din magazin poate trimite o recenzie

4.8

din 5

145

Recenzii

95%

recomandă acest produs

3
2

04/08/2020

România

România

Super mulțumită de această pompă

Sunt extrem de mulțumită de această pompă. În primul rând este foarte confortabilă, nu provoacă deloc durere. Intensitatea se poate regla după nevoi. E foarte simplu de manevrat și de asamblat, oricine o poate face.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF332/01 Pompă de sân electrică simplă Comfort

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF332/01 Pompă de sân electrică simplă Comfort

14/01/2020

România

România

Cumpărător verificat

recomand acest produs

Sunt foarte multumita de aceasta pompa deoarece, de cand am inceput sa pompez laptele de la san, cantitatea de lapte a crescut semnificativ. Foarte rar am folosit viteza a 3-a si chiar si a 2-a, e suficient doar stimularea picaturilor pentru a extrage laptele. Nu pot sa o compar cu alte pompe electrice pentru ca nu am avut, dar pentru cine sta pe ganduri sa cupere o pompa manuala, evident recomand o pompa electrica, merita investitia. Eu am avut o pompa manuala, de la alta firma, dar cantitatea de lapte era in scadere, asta si pentru ca era greu , dura mult si nu eram motivata sa pompez la timpul potrivit. Este necesar SA FIE GOLOTI SâNII, ca sa se produca mai mult lapte si pentru a creste cantitatea de lapte e necesar un program constant, tot la 3 ore, de exemplu sau si mai des . De aceea as recomanda mai degraba o pompa electrica dubla, pentru castigarea timpului si stimularea lactatiei, fiind necasar si noaptea, cel putin o data, pomarea laptelui. Eu personal regret ca nu am investit intr-o pompa electrica dubla. Singurul inconvenient la aceasta pompa ete prelingerea laptelui pe la filet, daca pompa este prea plina sau dc sta inclinata, atunci cand vrei o pozitie mai confortabila. Eu cu acesta pompa am reusit sa cresc cantitatea de lapte intr-un timp destul de scurt la 700 ml /24 h in conditiile in care ajunsesem sa pompez cate 20 ml, cu pompa manula, la o sesiune. DACA RESPECTATI PROGRAMUL ( tot la 2-3 h sau si mai des) puteti creste cantitatea de lapte, la cat doriți. Recomand sa achizitionati o pompa electrica chiar inainte de a naste ca sa nu pierdeti laptele de inceput, in caz ca, copilul nu poate suge dar si in cazul in care aveti prea mult lapte, trebuie extras o parte, pentru a nu face mastita.

Avantaje

Extragerea laptelui chiar si la vieteza redusa , in timp util. posibilitatea de achizitionare a accesoriului in funtie de marimea mamelonului. se monteaza usor dupa sterilizare si este rezistenta la fiert.

Dezavantaje

Prelingerea laptelui pe la filet , cand sta inclinata pompa, daca este prea plina cupa.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF332/01 Pompă de sân electrică simplă Comfort

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF332/01 Pompă de sân electrică simplă Comfort

05/03/2019

România

România

perfect pentru orice mamica

esteun produs foarte bun, ce poate fi utilizat oricand si cu usurinta, compatibil cu produsele Philips avent, orice mamica poate scapa de durere sau poate sa puna la pastrare laptele pentru bebelus

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF332/01 Pompă de sân electrică simplă Comfort

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF332/01 Pompă de sân electrică simplă Comfort

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Doresc să primesc comunicări promoționale despre produsele, serviciile, evenimentele și promoțiile Philips, pe baza preferințelor și comportamentului meu. Mă pot dezabona în orice moment.

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips
Referințe

  1. Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024. 

  1. 0 % BPA, ca urmare a reglementării UE 10/2011