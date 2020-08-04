Sunt foarte multumita de aceasta pompa deoarece, de cand am inceput sa pompez laptele de la san, cantitatea de lapte a crescut semnificativ. Foarte rar am folosit viteza a 3-a si chiar si a 2-a, e suficient doar stimularea picaturilor pentru a extrage laptele. Nu pot sa o compar cu alte pompe electrice pentru ca nu am avut, dar pentru cine sta pe ganduri sa cupere o pompa manuala, evident recomand o pompa electrica, merita investitia. Eu am avut o pompa manuala, de la alta firma, dar cantitatea de lapte era in scadere, asta si pentru ca era greu , dura mult si nu eram motivata sa pompez la timpul potrivit. Este necesar SA FIE GOLOTI SâNII, ca sa se produca mai mult lapte si pentru a creste cantitatea de lapte e necesar un program constant, tot la 3 ore, de exemplu sau si mai des . De aceea as recomanda mai degraba o pompa electrica dubla, pentru castigarea timpului si stimularea lactatiei, fiind necasar si noaptea, cel putin o data, pomarea laptelui. Eu personal regret ca nu am investit intr-o pompa electrica dubla. Singurul inconvenient la aceasta pompa ete prelingerea laptelui pe la filet, daca pompa este prea plina sau dc sta inclinata, atunci cand vrei o pozitie mai confortabila. Eu cu acesta pompa am reusit sa cresc cantitatea de lapte intr-un timp destul de scurt la 700 ml /24 h in conditiile in care ajunsesem sa pompez cate 20 ml, cu pompa manula, la o sesiune. DACA RESPECTATI PROGRAMUL ( tot la 2-3 h sau si mai des) puteti creste cantitatea de lapte, la cat doriți. Recomand sa achizitionati o pompa electrica chiar inainte de a naste ca sa nu pierdeti laptele de inceput, in caz ca, copilul nu poate suge dar si in cazul in care aveti prea mult lapte, trebuie extras o parte, pentru a nu face mastita.