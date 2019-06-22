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Producție oprită
Natural
3 recipiente de stocare incluse
Pompa pentru sân are un design unic, astfel încât laptele curge direct de la sân în biberon, chiar şi atunci când eşti aşezată drept. Aceasta înseamnă că poţi sta aşezată mai comod atunci când utilizezi pompa: nu este nevoie să te apleci înainte pentru a te asigura că tot laptele ajunge în biberon. O poziţie de şedere comodă şi o stare relaxată în timpul utilizării pompei ajută în mod natural la curgerea mai uşoară a laptelui.
Perna de masaj are o textură nouă moale şi catifelată, care conferă o senzaţie de căldură şi stimulează delicat şi confortabil curgerea laptelui. Perna este concepută să simuleze în mod delicat acţiunea de supt a copilului pentru a stimula lactaţia.
Utilizează același recipient pentru a colecta, depozita laptele şi a-ţi hrăni bebeluşul cu lapte. Ideal pentru depozitare în frigider sau congelator
4.7
din 5
7
Recenzii
100%
recomandă acest produs
RoxanaIosub
22/06/2019
România
Un produs ergonomic creat special pentru proaspetele mămici, practic și util!
Pompa manuala de la Philips Avent, prin designul și forma sa ergonomica ușurează munca oricărei mămici. Se atașează ușor, nu doare, accesoriile bine gândite (capacul pt cupa, mamelonul din silicon cu "striații" care stimulează lactația, mânerul care se pliază ușor datorita formei).
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF330/12 Pompa manuală pentru sân Confort
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF330/12 Pompa manuală pentru sân Confort
AnaCucu
14/06/2019
România
Produs de calitate superioară
Acest produs m-a ajutat enorm în perioada cea mai frumoasă dar și dificilă din viaţă. Este un produs de calitate, ușor de folosit și foarte eficient. Este singura pompă care îndr-adevăr realizează ceea ce promite. Recomand cu mare drag!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF330/12 Pompa manuală pentru sân Confort
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF330/12 Pompa manuală pentru sân Confort
Allexandraaa12
10/06/2019
România
Recenzie din campania Philips Avent
Foarte util. Mulgi si lasi direct in frigider atunci cand plec .
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF330/12 Pompa manuală pentru sân Confort
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF330/12 Pompa manuală pentru sân Confort
Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024.
0 % BPA, ca urmare a reglementării UE 10/2011