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  • Lapte pentru bebeluş şi confort pentru mamă
  • Lapte pentru bebeluş şi confort pentru mamă
  • Lapte pentru bebeluş şi confort pentru mamă
  • Lapte pentru bebeluş şi confort pentru mamă
  • Lapte pentru bebeluş şi confort pentru mamă
  • Lapte pentru bebeluş şi confort pentru mamă
  • Lapte pentru bebeluş şi confort pentru mamă
  • Lapte pentru bebeluş şi confort pentru mamă
  • Lapte pentru bebeluş şi confort pentru mamă
  • Lapte pentru bebeluş şi confort pentru mamă
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Lapte pentru bebeluş şi confort pentru mamă
  • Lapte pentru bebeluş şi confort pentru mamă
  • Lapte pentru bebeluş şi confort pentru mamă
  • Lapte pentru bebeluş şi confort pentru mamă
  • Lapte pentru bebeluş şi confort pentru mamă
  • Lapte pentru bebeluş şi confort pentru mamă
  • Lapte pentru bebeluş şi confort pentru mamă
  • Lapte pentru bebeluş şi confort pentru mamă
  • Lapte pentru bebeluş şi confort pentru mamă

Producție oprită

Philips AventPompa manuală pentru sân Confort

SCF330/12

4.7
| (7) Recenzii | 100% recomandă acest produs
Lapte pentru bebeluş şi confort pentru mamă
Când te simţi confortabil şi eşti relaxată, laptele tău curge mai uşor. De aceea am creat cea mai confortabilă pompă de sân de până acum: Stai aşezată confortabil, fără a fi nevoită să te apleci în faţă şi lasă perna moale de masaj să îţi stimuleze delicat debitul de lapte.
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ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

Marca aleasă de mămicile din întreaga lume1

Lapte pentru bebeluş şi confort pentru mamă

  • Natural

  • 3 recipiente de stocare incluse

Poziţie de colectare a laptelui matern mai confortabilă datorită designului unic

Poziţie de colectare a laptelui matern mai confortabilă datorită designului unic

Pompa pentru sân are un design unic, astfel încât laptele curge direct de la sân în biberon, chiar şi atunci când eşti aşezată drept. Aceasta înseamnă că poţi sta aşezată mai comod atunci când utilizezi pompa: nu este nevoie să te apleci înainte pentru a te asigura că tot laptele ajunge în biberon. O poziţie de şedere comodă şi o stare relaxată în timpul utilizării pompei ajută în mod natural la curgerea mai uşoară a laptelui.

Pernă moale de masaj pentru o senzaţie de căldură

Pernă moale de masaj pentru o senzaţie de căldură

Perna de masaj are o textură nouă moale şi catifelată, care conferă o senzaţie de căldură şi stimulează delicat şi confortabil curgerea laptelui. Perna este concepută să simuleze în mod delicat acţiunea de supt a copilului pentru a stimula lactaţia.

Include 3 recipiente pentru stocarea laptelui

Include 3 recipiente pentru stocarea laptelui

Utilizează același recipient pentru a colecta, depozita laptele şi a-ţi hrăni bebeluşul cu lapte. Ideal pentru depozitare în frigider sau congelator

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.7

din 5

7

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
2
1

22/06/2019

România

România

Un produs ergonomic creat special pentru proaspetele mămici, practic și util!

Pompa manuala de la Philips Avent, prin designul și forma sa ergonomica ușurează munca oricărei mămici. Se atașează ușor, nu doare, accesoriile bine gândite (capacul pt cupa, mamelonul din silicon cu "striații" care stimulează lactația, mânerul care se pliază ușor datorita formei).

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF330/12 Pompa manuală pentru sân Confort

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF330/12 Pompa manuală pentru sân Confort

14/06/2019

România

România

Produs de calitate superioară

Acest produs m-a ajutat enorm în perioada cea mai frumoasă dar și dificilă din viaţă. Este un produs de calitate, ușor de folosit și foarte eficient. Este singura pompă care îndr-adevăr realizează ceea ce promite. Recomand cu mare drag!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF330/12 Pompa manuală pentru sân Confort

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF330/12 Pompa manuală pentru sân Confort

10/06/2019

România

România

Recenzie din campania Philips Avent

Foarte util. Mulgi si lasi direct in frigider atunci cand plec .

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF330/12 Pompa manuală pentru sân Confort

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF330/12 Pompa manuală pentru sân Confort

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Referințe

  1. Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024. 

  1. 0 % BPA, ca urmare a reglementării UE 10/2011