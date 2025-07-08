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Încălzitoare şi sterilizatoare
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Philips Avent Premium Sterilizator şi uscător de biberoane
Asistență
SCF293/00
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Manual de utilizare
Declaraţie de conformitate UE - English (US)
Toate (3)
Este produsul meu Philips Avent fără BPA şi BPS?
Care este temperatura de sterilizare a sterilizatorului Philips Avent?
De ce fierberea are loc doar pe o singură parte a plăcii de încălzire a sterilizatorului Philips?
AventCoş mic pentru sterilizator
AventPlacă de bază pentru coş mare
AventFiltru pentru sterilizator
AventCleşti pentru sterilizatoare
AventDisc de etanşare pentru biberon
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