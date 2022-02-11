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Sterilizare extrem de comodă şi eficientă
Cu dimensiunea sa reglabilă, sterilizatorul 4 în 1 ocupă un spaţiu minim în bucătărie. Coşul pentru maşina de spălat inclus menţine articolele mici împreună în maşina de spălat vase şi îţi permite să le transferi pe toate odată în sterilizator.
Distruge 99,9% din germenii dăunători
Sterilizează în 6 minute
Încap 6 biberoane Philips Avent
Design 4 în 1 reglabil
Cu un design unic şi modular, sterilizatorul îţi permite să cureţi biberoanele şi accesoriile într-un mod flexibil şi să le organizezi uşor. Astfel, încărcarea şi descărcarea sunt foarte comode. De asemenea, ai nevoie de un spaţiu minim în bucătărie. Coşul pentru maşina de spălat inclus menţine articolele mici împreună în maşina de spălat vase şi îţi permite să le transferi pe toate deodată în sterilizator.
Sterilizatorul utilizează abur natural pentru a steriliza biberoanele şi alte produse, distrugând 99,9 % din germenii dăunători, fără a utiliza substanţe chimice. Perfect pentru a-ţi oferi liniştea faptului de a şti că toate biberoanele şi celelalte produse sunt sterile.
Sterilizatorul menţine conţinutul său - biberoane, pompe de sân etc. - sterile până la 24 ore în cazul în care capacul nu este deschis.
4.7
din 5
80
Recenzii
94%
recomandă acest produs
Zoe19
11/02/2022
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Foarte ok
Sunt multumita de acest sterilizator. Il recomand oricui
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF286/03 Sterilizator electric cu abur 4 în 1
Data utilizării 2021-08-11
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF286/03 Sterilizator electric cu abur 4 în 1
Data utilizării 2021-08-11
ARisss
30/01/2022
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Foarte practic
Foarte practic, util, usor de curățat! Plasticul este de calitate cat si tava de apa de inox
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF286/03 Sterilizator electric cu abur 4 în 1
Data utilizării 2021-09-30
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF286/03 Sterilizator electric cu abur 4 în 1
Data utilizării 2021-09-30
Sabsam
21/10/2021
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Excelent!
Sunt tare mulțumită de el . Silențios si încăpător !
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF286/03 Sterilizator electric cu abur 4 în 1
Data utilizării 2021-06-21
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF286/03 Sterilizator electric cu abur 4 în 1
Data utilizării 2021-06-21