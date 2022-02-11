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Producție oprită

Philips AventSterilizator electric cu abur 4 în 1

SCF286/03

4.7

| (80) Recenzii | 94% recomandă acest produs

Sterilizare extrem de comodă şi eficientă

Cu dimensiunea sa reglabilă, sterilizatorul 4 în 1 ocupă un spaţiu minim în bucătărie. Coşul pentru maşina de spălat inclus menţine articolele mici împreună în maşina de spălat vase şi îţi permite să le transferi pe toate odată în sterilizator.

Vezi toate beneficiile

Încărcare uşoară, flexibilă

Sterilizare extrem de comodă şi eficientă

  • Distruge 99,9% din germenii dăunători

  • Sterilizează în 6 minute

  • Încap 6 biberoane Philips Avent

  • Design 4 în 1 reglabil

Sterilizator cu design modular 4 în 1

Sterilizator cu design modular 4 în 1

Cu un design unic şi modular, sterilizatorul îţi permite să cureţi biberoanele şi accesoriile într-un mod flexibil şi să le organizezi uşor. Astfel, încărcarea şi descărcarea sunt foarte comode. De asemenea, ai nevoie de un spaţiu minim în bucătărie. Coşul pentru maşina de spălat inclus menţine articolele mici împreună în maşina de spălat vase şi îţi permite să le transferi pe toate deodată în sterilizator.

Sterilizarea cu abur natural distruge 99,9% din germenii dăunători

Sterilizatorul utilizează abur natural pentru a steriliza biberoanele şi alte produse, distrugând 99,9 % din germenii dăunători, fără a utiliza substanţe chimice. Perfect pentru a-ţi oferi liniştea faptului de a şti că toate biberoanele şi celelalte produse sunt sterile.

Conţinutul rămâne steril până la 24 ore în cazul în care capacul nu este deschis

Conţinutul rămâne steril până la 24 ore în cazul în care capacul nu este deschis

Sterilizatorul menţine conţinutul său - biberoane, pompe de sân etc. - sterile până la 24 ore în cazul în care capacul nu este deschis.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.7

din 5

80

Recenzii

94%

recomandă acest produs

11/02/2022

România

România

Cumpărător verificat

Foarte ok

Sunt multumita de acest sterilizator. Il recomand oricui

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF286/03 Sterilizator electric cu abur 4 în 1

Data utilizării 2021-08-11

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF286/03 Sterilizator electric cu abur 4 în 1

Data utilizării 2021-08-11

30/01/2022

România

România

Cumpărător verificat

Foarte practic

Foarte practic, util, usor de curățat! Plasticul este de calitate cat si tava de apa de inox

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF286/03 Sterilizator electric cu abur 4 în 1

Data utilizării 2021-09-30

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF286/03 Sterilizator electric cu abur 4 în 1

Data utilizării 2021-09-30

21/10/2021

România

România

Cumpărător verificat

Excelent!

Sunt tare mulțumită de el . Silențios si încăpător !

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF286/03 Sterilizator electric cu abur 4 în 1

Data utilizării 2021-06-21

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF286/03 Sterilizator electric cu abur 4 în 1

Data utilizării 2021-06-21

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