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Producție oprită
Distruge 99,9% din germenii dăunători
Sterilizează în 6 minute
Încap 6 biberoane Philips Avent
Design 3 în 1 reglabil
Cu un design unic şi modular, sterilizatorul îţi permite să cureţi biberoanele şi accesoriile într-un mod flexibil şi să le organizezi uşor. Astfel, încărcarea şi descărcarea sunt foarte comode. De asemenea, ai nevoie de un spaţiu minim în bucătărie.
Sterilizatorul utilizează abur natural pentru a steriliza biberoanele şi alte produse, distrugând 99,9 % din germenii dăunători, fără a utiliza substanţe chimice. Perfect pentru a-ţi oferi liniştea faptului de a şti că toate biberoanele şi celelalte produse sunt sterile.
Sterilizatorul menţine conţinutul său - biberoane, pompe de sân etc. - sterile până la 24 ore în cazul în care capacul nu este deschis.
4.9
din 5
181
Recenzii
98%
recomandă acest produs
Marius2022
07/04/2022
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Recomand
Produs foarte util si eficient. Spatios-capacitate 8 biberoane de 260 ml. Foarte bun.
Avantaje
Usuca biberoanele
Dezavantaje
Nu am gasit inca
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF284/03 Sterilizator electric cu abur 3 în 1
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF284/03 Sterilizator electric cu abur 3 în 1
CarmenGabriela88
30/06/2021
România
Recenzie din Campania Philips
Foarte bun si util...L-am folosit de nenumarate ori la ptima sarcina si o sa il folosesc si la a doua cu mult drag
Avantaje
ocupa un spatiu mic in bucatarie,Usor de curatat
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF284/03 Sterilizator electric cu abur 3 în 1
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF284/03 Sterilizator electric cu abur 3 în 1
Zebra120
29/06/2021
România
Util!
Recomand! Este un produs util! Recenzie din Campania Philips
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF284/03 Sterilizator electric cu abur 3 în 1
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF284/03 Sterilizator electric cu abur 3 în 1