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  • Sterilizare comodă şi eficientă
  • Sterilizare comodă şi eficientă
  • Sterilizare comodă şi eficientă
  • Sterilizare comodă şi eficientă
  • Sterilizare comodă şi eficientă
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  • Sterilizare comodă şi eficientă
  • Sterilizare comodă şi eficientă
  • Sterilizare comodă şi eficientă
  • Sterilizare comodă şi eficientă

Producție oprită

Philips AventSterilizator electric cu abur 3 în 1

SCF284/03

4.9
| (181) Recenzii | 98% recomandă acest produs
Sterilizare comodă şi eficientă
Cu dimensiunea sa reglabilă, sterilizatorul electric cu abur 3 în 1 Philips Avent ocupă un spaţiu minim în bucătărie, potrivindu-se însă perfect articolelor pe care ai nevoie să le sterilizezi, indiferent dacă este vorba doar de câteva articole mici sau de o încărcătură completă.
Vezi toate beneficiile

Încărcare uşoară, flexibilă

Sterilizare comodă şi eficientă

  • Distruge 99,9% din germenii dăunători

  • Sterilizează în 6 minute

  • Încap 6 biberoane Philips Avent

  • Design 3 în 1 reglabil

Sterilizator cu design modular 3 în 1

Sterilizator cu design modular 3 în 1

Cu un design unic şi modular, sterilizatorul îţi permite să cureţi biberoanele şi accesoriile într-un mod flexibil şi să le organizezi uşor. Astfel, încărcarea şi descărcarea sunt foarte comode. De asemenea, ai nevoie de un spaţiu minim în bucătărie.

Sterilizarea cu abur natural distruge 99,9% din germenii dăunători

Sterilizarea cu abur natural distruge 99,9% din germenii dăunători

Sterilizatorul utilizează abur natural pentru a steriliza biberoanele şi alte produse, distrugând 99,9 % din germenii dăunători, fără a utiliza substanţe chimice. Perfect pentru a-ţi oferi liniştea faptului de a şti că toate biberoanele şi celelalte produse sunt sterile.

Conţinutul rămâne steril până la 24 ore în cazul în care capacul nu este deschis

Conţinutul rămâne steril până la 24 ore în cazul în care capacul nu este deschis

Sterilizatorul menţine conţinutul său - biberoane, pompe de sân etc. - sterile până la 24 ore în cazul în care capacul nu este deschis.

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

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Accesează piesele şi accesoriile

Piese de schimb şi accesorii

Recenzii

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4.9

din 5

181

Recenzii

98%

recomandă acest produs

3

07/04/2022

România

România

Cumpărător verificat

Recomand

Produs foarte util si eficient. Spatios-capacitate 8 biberoane de 260 ml. Foarte bun.

Avantaje

Usuca biberoanele

Dezavantaje

Nu am gasit inca

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF284/03 Sterilizator electric cu abur 3 în 1

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF284/03 Sterilizator electric cu abur 3 în 1

30/06/2021

România

România

Recenzie din Campania Philips

Foarte bun si util...L-am folosit de nenumarate ori la ptima sarcina si o sa il folosesc si la a doua cu mult drag

Avantaje

ocupa un spatiu mic in bucatarie,Usor de curatat

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF284/03 Sterilizator electric cu abur 3 în 1

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF284/03 Sterilizator electric cu abur 3 în 1

29/06/2021

România

România

Util!

Recomand! Este un produs util! Recenzie din Campania Philips

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF284/03 Sterilizator electric cu abur 3 în 1

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF284/03 Sterilizator electric cu abur 3 în 1

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