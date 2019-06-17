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Producție oprită

Philips AventSterilizator digital cu abur

SCF276/42

5
| (6) Recenzii | 100% recomandă acest produs
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Sterilizatorul digital cu abur Philips Avent funcţionează rapid şi continuu, menţinând conţinutul steril până când ai nevoie, oferindu-ţi mai mult timp disponibil în cursul zilei.
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Marca nr. 1 aleasă de mămicile din întreaga lume1

Tehnologie avansată pentru sterilizare de 24 de ore

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  • 220-240 V

Afişaj digital avansat şi avertizoare sonore

Afişaj digital avansat şi avertizoare sonore

Afişajul şi avertizoarele sonore te anunţă când este finalizată sterilizarea şi cât timp vor rămâne sterile articolele. Afişajul te anunţă, de asemenea, când ai umplut sterilizatorul cu apă prea multă sau prea puţină, astfel încât poţi fi sigur întotdeauna că sterilizarea a fost finalizată cu acurateţe şi fiabilitate.

Conţinutul este steril şi gata de utilizare în aprox. 6 min.

Conţinutul este steril şi gata de utilizare în aprox. 6 min.

Avantajul sterilizării cu abur este că se face mult mai rapid (şi mai sigur) decât metoda tradiţională a fierberii sticlelor într-un vas pe plită. Sterilizatorul digital sterilizează o încărcătură completă de 6 biberoane, tetine şi capace pentru vârf în numai 6 minute.

Încap până la şase biberoane Philips Avent

Încap până la şase biberoane Philips Avent

Sterilizatorul are un design inteligent care ocupă spaţiu redus în bucătărie, dar în care încap şase biberoane Philips Avent sau două pompe de sân Philips Avent. Cele două coşuri din interior se pot cupla pentru a forma un coş pentru maşina de spălat vase, care face precurăţarea articolelor mai mici, precum suzete şi tetine, mult mai uşoară.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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5.0

din 5

6

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

17/06/2019

România

România

Nelipsit unei mamici

Folosesc de 2 ani si 4 luni acest tip de sterilizator Sunt mega mulțumită de produs ,am bibetoane dezinfectate non stop ,usor de folosit Recomand cu incredere inamicilor so viitoarelor mamici!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF276/42 Sterilizator digital cu abur

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF276/42 Sterilizator digital cu abur

07/05/2019

România

România

Un produs extraordinar!

Recomand acest sterilizator. Noi il avem de peste 7 ani, l-am folosit pentru fetita, apoi a fost folosit pe rand de inca doua familii (finutii nostri), iar in ultimul an a revenit in familia noastra, fiind folosit pentru noul membru al familiei. Functioneaza perfect si nu am avut niciodata nici un fel de problema cu el. Este usor de utilizat si la fel de usor de curatat.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF276/26 Digital Steam Sterilizer

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF276/26 Digital Steam Sterilizer

07/05/2019

România

România

Un produs foarte bun

Am folosit sterilizatorul la ambii copii. Este încăpător si foarte usor de folosit.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF276/26 Digital Steam Sterilizer

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF276/26 Digital Steam Sterilizer

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Referințe

  1. Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024. 

  1. Biberonul nu este inclus cu acest produs