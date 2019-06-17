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Producție oprită
220-240 V
Afişajul şi avertizoarele sonore te anunţă când este finalizată sterilizarea şi cât timp vor rămâne sterile articolele. Afişajul te anunţă, de asemenea, când ai umplut sterilizatorul cu apă prea multă sau prea puţină, astfel încât poţi fi sigur întotdeauna că sterilizarea a fost finalizată cu acurateţe şi fiabilitate.
Avantajul sterilizării cu abur este că se face mult mai rapid (şi mai sigur) decât metoda tradiţională a fierberii sticlelor într-un vas pe plită. Sterilizatorul digital sterilizează o încărcătură completă de 6 biberoane, tetine şi capace pentru vârf în numai 6 minute.
Sterilizatorul are un design inteligent care ocupă spaţiu redus în bucătărie, dar în care încap şase biberoane Philips Avent sau două pompe de sân Philips Avent. Cele două coşuri din interior se pot cupla pentru a forma un coş pentru maşina de spălat vase, care face precurăţarea articolelor mai mici, precum suzete şi tetine, mult mai uşoară.
5.0
din 5
6
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Vioflo2783
17/06/2019
România
Nelipsit unei mamici
Folosesc de 2 ani si 4 luni acest tip de sterilizator Sunt mega mulțumită de produs ,am bibetoane dezinfectate non stop ,usor de folosit Recomand cu incredere inamicilor so viitoarelor mamici!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF276/42 Sterilizator digital cu abur
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF276/42 Sterilizator digital cu abur
DanielaC
07/05/2019
România
Un produs extraordinar!
Recomand acest sterilizator. Noi il avem de peste 7 ani, l-am folosit pentru fetita, apoi a fost folosit pe rand de inca doua familii (finutii nostri), iar in ultimul an a revenit in familia noastra, fiind folosit pentru noul membru al familiei. Functioneaza perfect si nu am avut niciodata nici un fel de problema cu el. Este usor de utilizat si la fel de usor de curatat.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF276/26 Digital Steam Sterilizer
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF276/26 Digital Steam Sterilizer
Mihaela123
07/05/2019
România
Un produs foarte bun
Am folosit sterilizatorul la ambii copii. Este încăpător si foarte usor de folosit.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF276/26 Digital Steam Sterilizer
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF276/26 Digital Steam Sterilizer
Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024.
Biberonul nu este inclus cu acest produs