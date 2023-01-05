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Confort şi încredere superioare
Tampoanele de unică folosinţă pentru sâni de la Philips Avent te ajută în experienţa de alăptat la sân. Textura de tip fagure, umplutura extrem de subţire şi extrem de absorbantă şi designul etanş care lasă pielea să respire îţi conferă o senzaţie de confort şi îţi menţin pielea uscată zi şi noapte.
Acest produs
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Tampoane de unică folosinţă pentru sâni
60 buc.
Stratul superior tip fagure este moale şi confortabil pe piele.
Umplutura extrem de absorbantă captează umiditatea şi păstrează pielea uscată zi şi noapte.
Stratul exterior este etanş pentru a păstra hainele uscate, dar lasă pielea să respire.
4.9
din 5
273
Recenzii
99%
recomandă acest produs
Bianca91
05/01/2023
România
Recomand, absorb foarte bine
Absorb foarte bine si sunt comode. Alte marci sunt incomode.
Acest review a fost făcut pentru SCF254/13 Tampoane pentru sâni
Data utilizării 2022-09-05
Acest review a fost făcut pentru SCF254/13 Tampoane pentru sâni
Data utilizării 2022-09-05
G231
02/06/2022
România
Philips Avent
Dupa ce am incercat toate tampoanele de sani de pe piata ( chicco,lansinoh, bella, etc) cele de la philips sunt cele mai bune, sunt super subtiri, absorb ft bine, se lipesc bine de haine, sunt ft multumita de ele!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF254/61 Tampoane pentru sâni
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF254/61 Tampoane pentru sâni
Allexia
18/02/2022
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Recomand
Foarte discrete. Absorb foarte bine! Sunt la a doua cutie. Sunt mult mai bune fata de ce am mai încercat.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF254/13 Tampoane pentru sâni
Data utilizării 2021-10-18
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF254/13 Tampoane pentru sâni
Data utilizării 2021-10-18
Marca #1 Brand for Kids by Forbes România este utilizată conform sondajului realizat de D&D Research în August 2025.