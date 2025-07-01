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Philips Avent Mânere de trecere pentru cană
Producție oprită
Asistență
SCF142/00
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Pot folosi în siguranţă piese decolorate ale produsului Philips Avent?
Este produsul meu Philips Avent fără BPA şi BPS?