Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
SCF142/00
pentru a fi ţinute confortabil de mâini micuţe
Cănile pot fi utilizate cu sau fără mânere
Toate biberoanele şi cănile Philips Avent sunt compatibile, mai puţin biberoanele din sticlă şi cănile „Sunt mare”/„Prima mea cană de copil mare”. Poţi combina şi potrivi aşadar piesele pentru a crea cana perfectă, care să se potrivească nevoilor individuale de dezvoltare ale copilului tău.
3.2
din 5
11
Recenzii
koguska
12/12/2014
Polska
Wygodne i praktyczne
Bardzo wygodne uchwyty do butelek. Córka nie miała żadnych problemów z utrzymaniem kubka w prawidłowej pozycji.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia
jpic
12/12/2014
Polska
Wygodne i praktyczne
Bardzo wygodne uchwyty do butelek. Córka nie miała żadnych problemów z utrzymaniem kubka w prawidłowej pozycji.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia
Wiśniawisnia
17/12/2013
Polska
100% funkcjonalności
100% funkcjonalności, a nawet więcej, ponieważ w czasie ząbkowania służyły też jak gryzak. Łatwo do zamontowania, a mimo ciężkiego życia, czyli wyciąganie, upadanie nie popękały. Polecam
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia