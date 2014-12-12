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Producție oprită

Philips AventMânere de trecere pentru cană

SCF142/00

3.2
| (11) Recenzii
Pentru a bea independent
Mânerele de trecere se potrivesc la biberonul şi la ceştile Philips Avent, pentru a ajuta copiii să bea independent în fiecare etapă. Sunt uşor de montat şi de demontat, deci ceştile pot fi utilizate cu sau fără mâner. Disponibile în culorile verde şi portocaliu.
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Mânere de cană uşor de demontat

Pentru a bea independent

Profil conturat

pentru a fi ţinute confortabil de mâini micuţe

Uşor de montat şi demontat

Cănile pot fi utilizate cu sau fără mânere

Compatibilă cu biberoanele şi cănile Philips Avent

Toate biberoanele şi cănile Philips Avent sunt compatibile, mai puţin biberoanele din sticlă şi cănile „Sunt mare”/„Prima mea cană de copil mare”. Poţi combina şi potrivi aşadar piesele pentru a crea cana perfectă, care să se potrivească nevoilor individuale de dezvoltare ale copilului tău.

Specificaţii tehnice

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3.2

din 5

11

Recenzii

2

12/12/2014

Polska

Polska

Wygodne i praktyczne

Bardzo wygodne uchwyty do butelek. Córka nie miała żadnych problemów z utrzymaniem kubka w prawidłowej pozycji.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia

12/12/2014

Polska

Polska

Wygodne i praktyczne

Bardzo wygodne uchwyty do butelek. Córka nie miała żadnych problemów z utrzymaniem kubka w prawidłowej pozycji.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia

17/12/2013

Polska

Polska

100% funkcjonalności

100% funkcjonalności, a nawet więcej, ponieważ w czasie ząbkowania służyły też jak gryzak. Łatwo do zamontowania, a mimo ciężkiego życia, czyli wyciąganie, upadanie nie popękały. Polecam

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia

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