Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Asistență
SCF099/27
Am citit ştiri despre suzete şi BPA – cum a fost validat faptul că suzetele Philips Avent nu conţin BPA?
Sunt importante instrucţiunile în funcţie de vârstă ale Philips Avent?
Suzetele Philips Avent sunt sigure pentru bebeluşul meu?
Care sunt diferenţele dintre suzetele Philips Avent?
Cum să verific siguranţa suzetei Philips Avent
Cât timp pot utiliza o suzetă Philips Avent?
Cum îndepărtez apa dintr-o suzetă Philips Avent?
Verifică termenii garanţiei şi începe un schimb sau o reparaţie a produsului