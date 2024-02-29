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Philips Avent SoothieSoothie

SCF099/27

4.5

| (43) Recenzii | 97% recomandă acest produs

Se potriveşte confortabil cu curbele naturale ale feţei copilului

Moi şi flexibile, suzetele Philips Avent Soothie Heart nu se vor lovi de nasul bebeluşului. Design dintr-o singură bucată din silicon de uz medical, cu o carcasă reutilizabilă realizată din materiale 90% pe bază de plante.*

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Suzetă flexibilă din silicon de uz medical

Se potriveşte confortabil cu curbele naturale ale feţei copilului

  • Design dintr-o bucată, din silicon

  • Fără BPA

  • Pachet de 2

  • 0-6 luni

Urmează curbele feţei pentru confortul bebeluşului

Urmează curbele feţei pentru confortul bebeluşului

Discul de protecţie curbat special, în formă de inimă, este proiectat să urmeze formele naturale ale feţei bebeluşului, astfel încât să ofere confort maxim, fără a se lovi de nasul mic al acestuia.

Design dintr-o singură bucată, realizat 100% din silicon pentru uz medical

Design dintr-o singură bucată, realizat 100% din silicon pentru uz medical

Designul durabil dintr-o singură bucată este realizat în întregime din silicon flexibil de uz medical. Echipa noastră de experţi l-a creat special pentru nou-născuţi de la 0 la 6 luni.

Tetină simetrică, rotundă

Tetină simetrică, rotundă

Soothie are o tetină rotundă, simetrică, concepută pentru a se potrivi anatomic în gura copilului şi pentru a ajuta la reducerea presiunii dintre limbă şi gură. Philips Avent Soothie este acreditată independent de Fundaţia pentru Sănătate Orală.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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Opiniile clienţilor oferite sub formă de evaluări ale produselor şi evaluări cu stele sunt utile pentru toţi clienţii. Acestea îţi permit să afli mai multe despre produs şi te ajută să iei o decizie de cumpărare. Orice client care a achiziţionat un produs online sau din magazin poate trimite o recenzie

4.5

din 5

43

Recenzii

97%

recomandă acest produs

29/02/2024

Magyarország

Magyarország

Szuper

Nekünk is a kislányom 3 hós korától kezdett el cumizni ennek köszönhetően mert csak ezt fogadta el a cici után. Mindegyiktől öklendezett. Ezt nagyon szereti és rágcsálni is nem sérti meg az ínyét és a szájpadlását!

Avantaje

Könnyű, puha, illeszkedik az archoz, bőr érzete van

Dezavantaje

Nincs

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Soothie SCF099/22 Soothie

Data utilizării 2023-01-29

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Soothie SCF099/22 Soothie

Data utilizării 2023-01-29

29/06/2023

Magyarország

Magyarország

Kiválóan megfelelő termék

Anyatejes Kislányom nagyon szereti, egyből elfogadta, nem okozott cumi zavart

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Soothie SCF099/22 Soothie

Data utilizării 2022-05-29

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Soothie SCF099/22 Soothie

Data utilizării 2022-05-29

02/12/2022

Magyarország

Magyarország

Csak ezt használjuk

Kislányom nagyon szereti. A többitől öklendezett. Nagyon bevált, viszont könnyen szöszös lesz.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Soothie SCF099/22 Soothie

Data utilizării 2021-11-02

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Soothie SCF099/22 Soothie

Data utilizării 2021-11-02

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Referințe

  1. Abordarea echilibrului maselor.

  2. Toate produsele noastre Soothie au aceeaşi formă de tetină şi acelaşi design dintr-o singură bucată şi vin cu o varietate de forme pentru protecţie, inclusiv cele distribuite în spitalele din SUA.

  3. În comparaţie cu metodele tradiţionale de sterilizare (fierbere) a suzetelor.

  4. Din motive de igienă, înlocuieşte suzetele după 4 săptămâni de utilizare.