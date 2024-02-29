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Se potriveşte confortabil cu curbele naturale ale feţei copilului
Moi şi flexibile, suzetele Philips Avent Soothie Heart nu se vor lovi de nasul bebeluşului. Design dintr-o singură bucată din silicon de uz medical, cu o carcasă reutilizabilă realizată din materiale 90% pe bază de plante.*
Design dintr-o bucată, din silicon
Fără BPA
Pachet de 2
0-6 luni
Discul de protecţie curbat special, în formă de inimă, este proiectat să urmeze formele naturale ale feţei bebeluşului, astfel încât să ofere confort maxim, fără a se lovi de nasul mic al acestuia.
Designul durabil dintr-o singură bucată este realizat în întregime din silicon flexibil de uz medical. Echipa noastră de experţi l-a creat special pentru nou-născuţi de la 0 la 6 luni.
Soothie are o tetină rotundă, simetrică, concepută pentru a se potrivi anatomic în gura copilului şi pentru a ajuta la reducerea presiunii dintre limbă şi gură. Philips Avent Soothie este acreditată independent de Fundaţia pentru Sănătate Orală.
Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi
4.5
din 5
43
Recenzii
97%
recomandă acest produs
Mettike
29/02/2024
Magyarország
Szuper
Nekünk is a kislányom 3 hós korától kezdett el cumizni ennek köszönhetően mert csak ezt fogadta el a cici után. Mindegyiktől öklendezett. Ezt nagyon szereti és rágcsálni is nem sérti meg az ínyét és a szájpadlását!
Avantaje
Könnyű, puha, illeszkedik az archoz, bőr érzete van
Dezavantaje
Nincs
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Soothie SCF099/22 Soothie
Data utilizării 2023-01-29
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Soothie SCF099/22 Soothie
Data utilizării 2023-01-29
Tigers30
29/06/2023
Magyarország
Kiválóan megfelelő termék
Anyatejes Kislányom nagyon szereti, egyből elfogadta, nem okozott cumi zavart
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Soothie SCF099/22 Soothie
Data utilizării 2022-05-29
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Soothie SCF099/22 Soothie
Data utilizării 2022-05-29
Kheni
02/12/2022
Magyarország
Csak ezt használjuk
Kislányom nagyon szereti. A többitől öklendezett. Nagyon bevált, viszont könnyen szöszös lesz.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Soothie SCF099/22 Soothie
Data utilizării 2021-11-02
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Soothie SCF099/22 Soothie
Data utilizării 2021-11-02
Abordarea echilibrului maselor.
Toate produsele noastre Soothie au aceeaşi formă de tetină şi acelaşi design dintr-o singură bucată şi vin cu o varietate de forme pentru protecţie, inclusiv cele distribuite în spitalele din SUA.
În comparaţie cu metodele tradiţionale de sterilizare (fierbere) a suzetelor.
Din motive de igienă, înlocuieşte suzetele după 4 săptămâni de utilizare.