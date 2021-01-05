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Biberoane şi tetine pentru bebeluşi
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Philips Avent Biberon Natural
Producție oprită
Asistență
SCF031/17
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Produsele mele de hrănire cu biberonul Philips Avent sunt compatibile reciproc?
Cum se compară tetina Natural iniţială sau cea anticolici cu tetina Natural Response?
Este produsul meu Philips Avent fără BPA şi BPS?
AventDisc de etanşare pentru biberon
AventCapac pentru biberon
Tetina mea Philips Avent Natural sau Natural Response se aplatizează
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