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Producție oprită
1 biberon
4 oz/125 ml
Tetină cu debit pentru nou-născut
Peste 0 luni
Tetina mare care imită forma sânului permite o începere naturală a hrănirii similară cu alăptarea şi facilitează combinarea alăptării cu hrănirea cu biberonul.
Tetina are o textură ultramoale, concepută pentru a imita sânul la atingere.
Design spiralat flexibil, combinat cu petalele noastre unice de confort pentru a crea o tetină flexibilă, care permite o hrănire mai naturală, fără aplatizarea tetinei.
4.9
din 5
251
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Baren2022
02/02/2023
România
Recomand cu încredere
Suntem foarte mulțumiți! Este un biberon de calitate, se poate curăța ușor! Recomand cu cel mai mare încredere!
Avantaje
Ușor de curățat, confortabil pentru bebeluș, material de calitate
Dezavantaje
Nu are
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF030/17 Biberon Natural
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF030/17 Biberon Natural
06/02/2022
România
Foarte bun! RECOMAND!!!
Foarte bun, bebelina mea de nici 3 lunițe îmi făcuse norovirus la stomacel și trebuia sa îi dau mucilagiu sau zeama de orez și cei de menta și nu lua niciun biberon de niciun fel, îmi pierdusem toată încrederea nu mai știam ce sa fac, intrasem intr-o panica totala, pana când mia zis o prietena de aceste biberoane avent, i-am cumpărat unu, și sincer zic nu mai aveam nicio încredere ca o sa îl ia, dar la luat din prima și de atuncea îi dau și lapte praf și piept ,si nici nu refuza sânul daca vreți sa îi dați și și....
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF030/17 Biberon Natural
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF030/17 Biberon Natural
Andreeaa9501
15/06/2021
România
Un produs minunat
Recomand cu toata increderea aceste biberoane. Au un sistem anti-colici foarte bun si in plus se spala foarte usor.
Avantaje
Calitate foarte buna
Dezavantaje
-
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF030/17 Biberon Natural
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF030/17 Biberon Natural
Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023.
0 % BPA, ca urmare a reglementării UE 10/2011
Ce sunt colicile şi cum afectează bebeluşii? Colicile sunt provocate de aerul înghiţit în timpul hrănirii, ceea ce măreşte disconfortul în sistemul digestiv al bebeluşului. Printre simptome se numără plânsul şi agitaţia.