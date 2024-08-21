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Philips Avent Philips Avent Connected Baby Monitor Monitor pentru bebeluși conectat prin aplicaţie
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SCD923/26
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Toate (9)
Cum mă conectez la sistemul de monitorizare pentru copii Philips Avent?
De ce se încălzeşte sistemul de monitorizare pentru copii Philips Avent?
Cum resetez unitatea pentru copil sau unitatea pentru părinte a sistemului conectat de monitorizare pentru copii Philips Avent?
Cât de sigure sunt datele stocate şi transmise pe sistemul conectat de monitorizare pentru copii Philips Avent?
Ce trebuie să fac înainte de a arunca dispozitivul de monitorizare pentru copii?
AventAdaptor de alimentare
Unitatea pentru părinte a sistemului de monitorizare pentru copii Philips Avent conectat nu se încarcă
Invitatul meu nu poate să vadă transmisia video în aplicaţia Philips Avent Baby Monitor+
Aplicaţia Philips Avent Baby Monitor+ îmi trimite notificări false
Sistemul meu Philips Avent conectat de monitorizare pentru copii pierde conexiunea
Nu îmi pot configura dispozitivele şi aplicaţia Philips Avent Baby Monitor+
Nu se aude niciun sunet de la unitatea pentru părinte a sistemului de monitorizare pentru copii Philips Avent conectat
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