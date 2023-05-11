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Producție oprită
Sistem de conectare securizată
Unitatea pentru părinţi funcţionează fără Wi-Fi, cu autonomie de până la 12 ore
Termometrul de cameră integrat
Conectează-te oriunde prin aplicaţia Baby Monitor+
Cameră full HD
Sistemul nostru Secure Connect utilizează mai multe legături criptate de la unitatea pentru bebeluşi la unitatea pentru părinţi şi aplicaţie. Pentru o conexiune liniştită robustă şi privată.
Îl vezi şi îl asculţi pe micuţul tău acasă şi de la depărtare cu aplicaţia Philips Avent Baby Monitor+. Folosind Wi-Fi sau internet mobil poţi monitoriza şi calma bebeluşul din orice loc.
Unitatea pentru bebeluşi foloseşte o cameră full HD cu vedere pe timp de noapte şi zoom digital, oferind imagini clare ale camerei micuţului tău, ziua şi noaptea.
4.6
din 5
255
Recenzii
92%
recomandă acest produs
Sim-Sim
11/05/2023
România
Recomand
Suntem foarte multumiti de acest monitor. Nu am avut probleme de conexiune sau blocaje, isi face treaba foarte bine!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Philips Avent Connected Baby Monitor SCD923/26 Monitor pentru bebeluși conectat prin aplicaţie
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Philips Avent Connected Baby Monitor SCD923/26 Monitor pentru bebeluși conectat prin aplicaţie
Alina geo
10/05/2023
România
Conform asteptarilo
Produs de calitate , raport pret calitate corect. Recomand
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Philips Avent Connected Baby Monitor SCD923/26 Monitor pentru bebeluși conectat prin aplicaţie
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Philips Avent Connected Baby Monitor SCD923/26 Monitor pentru bebeluși conectat prin aplicaţie
Geani9
10/05/2023
România
Produsul este excelent
Recomand cu încredere. Produsul este foarte bun !!!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Philips Avent Connected Baby Monitor SCD923/26 Monitor pentru bebeluși conectat prin aplicaţie
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Philips Avent Connected Baby Monitor SCD923/26 Monitor pentru bebeluși conectat prin aplicaţie
Până la 400 de metri în exterior şi 50 de metri în interior
În modul Eco după o încărcare completă