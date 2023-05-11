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Producție oprită

Philips Avent Philips Avent Connected Baby MonitorMonitor pentru bebeluși conectat prin aplicaţie

SCD923/26

4.6
| (255) Recenzii | 92% recomandă acest produs
Calmare în orice loc
Monitorizează în siguranţă bebeluşul cu monitorul pentru bebeluşi Philips Avent conectat. Sistemul nostru de legătură securizat te ţine conectat la bebeluş în toată casa. Iar cu aplicaţia Baby Monitor+ poţi monitoriza bebeluşul din orice loc.
Vezi toate beneficiile

Monitorizarea bebeluşului, la domiciliu sau în deplasare

Calmare în orice loc

  • Sistem de conectare securizată

  • Unitatea pentru părinţi funcţionează fără Wi-Fi, cu autonomie de până la 12 ore

  • Termometrul de cameră integrat

  • Conectează-te oriunde prin aplicaţia Baby Monitor+

  • Cameră full HD

Conceput pentru a te menţine întotdeauna conectat la bebeluş

Sistemul nostru Secure Connect utilizează mai multe legături criptate de la unitatea pentru bebeluşi la unitatea pentru părinţi şi aplicaţie. Pentru o conexiune liniştită robustă şi privată.

Cameră Full HD cu vedere pe timp de noapte şi zoom digital

Îl vezi şi îl asculţi pe micuţul tău acasă şi de la depărtare cu aplicaţia Philips Avent Baby Monitor+. Folosind Wi-Fi sau internet mobil poţi monitoriza şi calma bebeluşul din orice loc.

Vezi fiecare mişcare, auzi fiecare chicotire

Unitatea pentru bebeluşi foloseşte o cameră full HD cu vedere pe timp de noapte şi zoom digital, oferind imagini clare ale camerei micuţului tău, ziua şi noaptea.

Specificaţii tehnice

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Piese de schimb şi accesorii

Recenzii

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4.6

din 5

255

Recenzii

92%

recomandă acest produs

11/05/2023

România

România

Recomand

Suntem foarte multumiti de acest monitor. Nu am avut probleme de conexiune sau blocaje, isi face treaba foarte bine!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Philips Avent Connected Baby Monitor SCD923/26 Monitor pentru bebeluși conectat prin aplicaţie

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Philips Avent Connected Baby Monitor SCD923/26 Monitor pentru bebeluși conectat prin aplicaţie

10/05/2023

România

România

Conform asteptarilo

Produs de calitate , raport pret calitate corect. Recomand

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Philips Avent Connected Baby Monitor SCD923/26 Monitor pentru bebeluși conectat prin aplicaţie

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Philips Avent Connected Baby Monitor SCD923/26 Monitor pentru bebeluși conectat prin aplicaţie

10/05/2023

România

România

Produsul este excelent

Recomand cu încredere. Produsul este foarte bun !!!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Philips Avent Connected Baby Monitor SCD923/26 Monitor pentru bebeluși conectat prin aplicaţie

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Philips Avent Connected Baby Monitor SCD923/26 Monitor pentru bebeluși conectat prin aplicaţie

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Referințe

  1. Până la 400 de metri în exterior şi 50 de metri în interior

  2. În modul Eco după o încărcare completă