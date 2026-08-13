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Philips Avent Video Baby Monitor Premium
Asistență
SCD871/26
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Manual de utilizare
Declaraţie de conformitate UE - English (US)
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Pot conecta camera pentru bebeluş la o unitate pentru părinte a unui alt sistem de monitorizare pentru copii?
Baby monitorAdaptor alimentare monitor copii
Se pierde frecvent conexiunea între unitatea pentru bebeluş şi unitatea pentru părinte
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