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SCD871/26
Fii aproape de bebeluşul tău
De la somnul din timpul zilei până la verificările de la miezul nopţii, cu sistemul de monitorizare video pentru copii Philips Avent rămâi mereu aproape. Dispune de un ecran clar de 4,5”, o baterie care rezistă toată noaptea, funcţie de comunicare bidirecţională şi vedere nocturnă. Nu necesită internet. Beneficiezi de o conexiune simplă şi sigură.
Ecran de înaltă rezoluţie de 4,5”
Cameră HD
Securitate cibernetică certificată DEKRA
Conexiune fără internet
Profită la maximum de timpul de somn al bebeluşului, ştiind că poţi arunca o privire la detalii clare oricând. Ecranul de 4,5” cu o claritate excepţională te ajută să te simţi aproape şi conectat(ă) cu el.
În condiţii de lumină scăzută, camera noastră HD comută automat la vederea nocturnă, astfel încât să îl poţi vedea întotdeauna clar pe cel mic. Vrei să vezi zâmbetul acela somnoros? Utilizează zoomul 4x.
Monitorul nostru este certificat DEKRA, ceea ce înseamnă că îndeplineşte cele mai înalte standarde de securitate din lume, astfel încât momentele cu micuţul tău sunt în totalitate sigure şi private.
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