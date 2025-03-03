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Biberoane şi tetine pentru bebeluşi
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Philips Avent Natural Response Set de biberoane pentru bebeluşi
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SCD837/11
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Manual cu informaţii importante
Manual de utilizare
Toate (17)
Funcţionalitate (1)
Cum se compară tetina Natural iniţială sau cea anticolici cu tetina Natural Response?
Cum asamblez biberonul şi tetina Natural Response?
Cum ştiu când trebuie să schimb tetina Natural Response?
Sunt biberoanele Philips Avent potrivite pentru congelator?
Este produsul meu Philips Avent fără BPA şi BPS?
AventCapac pentru biberon
Tetina mea Philips Avent Natural sau Natural Response se aplatizează
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