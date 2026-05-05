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2 biberoane
2 suzete ultra air
Tetină cu debit 3
Tetina Natural Response funcţionează cu ritmul natural de hrănire al bebeluşului, făcând uşoară combinarea hrănirii la sân şi cu biberonul. Tetina are un orificiu unic care eliberează lapte numai atunci când bebeluşul bea activ lapte. Astfel că fluxul de lapte se opreşte atunci când bebeluşul se opreşte pentru a înghiţi şi respira.
Fiecare bebeluş se hrăneşte diferit şi se dezvoltă în propriul ritm. Am conceput o gamă de debite, astfel încât să îl poţi găsi pe cel perfect pentru bebeluşul tău şi să personalizezi biberonul. Toate tetinele Natural Response sunt fabricate din silicon moale.
Am trecut la o gamă de debite cu flux bazat pe ritm. Începe cu tetina care vine odată cu sticla. Încearcă un debit mai mic dacă se scurge laptele din gura bebeluşului sau dacă înghite prea mult. Încearcă un flux mai mare dacă bebeluşul se joacă cu tetina în loc să bea sau pare frustrat. În momentul în care facem această actualizare, este posibil să primeşti oricare dintre tipurile de pachet.
4.9
din 5
105
Recenzii
99%
recomandă acest produs
Mihai D.
05/05/2026
România
Un produs excelent
Am ales biberoanele Philips pentru bebelușul nostru și pot spune fără ezitare că merită 5 stele! Calitatea materialelor este excelentă, iar designul este foarte bine gândit atât pentru copil, cât și pentru părinți. Ceea ce mi-a plăcut cel mai mult este tetina, care imită foarte bine forma naturală și face tranziția între alăptare și biberon mult mai ușoară. Bebelușul a acceptat imediat biberonul, fără disconfort sau colici, ceea ce pentru noi a fost un mare plus.
Avantaje
Imită bine forma mamelonului
Dezavantaje
Prețul este puțin mai ridicat comparativ cu alte branduri, dar justificat de calitate. * Necesită puțin timp la început pentru a te obișnui cu toate componentele și asamblarea.
Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCD837/11 Set de biberoane pentru bebeluşi
Date of Use 2026-01-06
Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCD837/11 Set de biberoane pentru bebeluşi
Date of Use 2026-01-06
Oprea Stefania
12/04/2023
România
Produsele sunt foarte bune!
Ma bucur ca am achiziționat noile biberoane, bebelușul se împăca foarte bine cu ele, as recomanda pt mămicile care abia au nascut și nu reușesc din prima sa alăpteze!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCD837/11 Set de biberoane pentru bebeluşi
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCD837/11 Set de biberoane pentru bebeluşi
Simo16
17/03/2023
România
Angajat Philips
Produse excelente
[Employee of philipsglobal] Am primit acest produs în campania organizată de Philips Avent. Biberoanele sunt excelente, datorita modului ergonomic, asamblare foarte usoara, precum si curatare usoara. Sterilizarea se face cu usurinta fara a se deforma sau deteriora. Tetinele sunt foarte moi, imita alaptatul natural, faciliteaza alaptarea mixta a bebelusilor. Produse excelente! Le recomand cu drag!
Avantaje
Mod ergonomic, asamblare usoara
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCD837/11 Set de biberoane pentru bebeluşi
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCD837/11 Set de biberoane pentru bebeluşi
Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023.
0% BPA, ca urmare a reglementării UE 10/2011