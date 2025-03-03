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Philips Avent Natural Response Set cadou pentru bebeluşi
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SCD837/10
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Manual cu informaţii importante
Manual de utilizare
Toate (9)
Funcţionalitate (1)
Pot utiliza tetina Natural Response cu biberonul Natural iniţial?
Cum pot face diferenţa între tetinele Natural şi Natural Response?
De ce refuză bebeluşul meu tetina Natural Response?
Pot hrăni bebeluşul cu hrană consistentă cu tetina Natural Response?
De ce nu există nicio indicaţie de vârstă pe pachetele tetinelor Natural Response?
AventCapac pentru biberon
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