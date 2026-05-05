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1 biberon
4 oz/125 ml
1 suzetă ultra air
Tetina Natural Response urmează ritmul natural de hrănire al bebeluşului, facilitând combinarea hrănirii la sân cu hrănirea cu biberonul. Tetina are un orificiu unic care eliberează lapte numai atunci când bebeluşul suge in mod activ. Astfel că fluxul de lapte se opreşte atunci când bebeluşul se opreşte din supt pentru a înghiţi şi respira.
Tetina lată, moale şi flexibilă este concepută să imite forma şi senzaţia unui sân, ajutând bebeluşul să se ataşeze şi să se hrănească confortabil.
Supapa anti-colici este concepută pentru a nu permite pătrunderea aerului în burtica bebeluşului în timpul hrănirii, pentru a ajuta la reducerea colicilor şi a disconfortului.
4.9
din 5
105
Recenzii
99%
recomandă acest produs
Mihai D.
05/05/2026
România
Un produs excelent
Am ales biberoanele Philips pentru bebelușul nostru și pot spune fără ezitare că merită 5 stele! Calitatea materialelor este excelentă, iar designul este foarte bine gândit atât pentru copil, cât și pentru părinți. Ceea ce mi-a plăcut cel mai mult este tetina, care imită foarte bine forma naturală și face tranziția între alăptare și biberon mult mai ușoară. Bebelușul a acceptat imediat biberonul, fără disconfort sau colici, ceea ce pentru noi a fost un mare plus.
Avantaje
Imită bine forma mamelonului
Dezavantaje
Prețul este puțin mai ridicat comparativ cu alte branduri, dar justificat de calitate. * Necesită puțin timp la început pentru a te obișnui cu toate componentele și asamblarea.
Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCD837/11 Set de biberoane pentru bebeluşi
Date of Use 2026-01-06
Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCD837/11 Set de biberoane pentru bebeluşi
Date of Use 2026-01-06
Oprea Stefania
12/04/2023
România
Produsele sunt foarte bune!
Ma bucur ca am achiziționat noile biberoane, bebelușul se împăca foarte bine cu ele, as recomanda pt mămicile care abia au nascut și nu reușesc din prima sa alăpteze!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCD837/11 Set de biberoane pentru bebeluşi
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCD837/11 Set de biberoane pentru bebeluşi
Simo16
17/03/2023
România
Angajat Philips
Produse excelente
[Employee of philipsglobal] Am primit acest produs în campania organizată de Philips Avent. Biberoanele sunt excelente, datorita modului ergonomic, asamblare foarte usoara, precum si curatare usoara. Sterilizarea se face cu usurinta fara a se deforma sau deteriora. Tetinele sunt foarte moi, imita alaptatul natural, faciliteaza alaptarea mixta a bebelusilor. Produse excelente! Le recomand cu drag!
Avantaje
Mod ergonomic, asamblare usoara
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCD837/11 Set de biberoane pentru bebeluşi
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCD837/11 Set de biberoane pentru bebeluşi
Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023.
0% BPA, ca urmare a reglementării UE 10/2011