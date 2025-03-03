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Biberoane şi tetine pentru bebeluşi
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Philips Avent Natural Response Set de biberoane pentru bebeluşi
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SCD657/11
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Manual cu informaţii importante
Manual de utilizare
Toate (14)
Funcţionalitate (1)
Pot utiliza tetina Natural Response fără dispozitivul anticolici AirFree?
Pot utiliza tetina Natural Response cu biberonul Natural iniţial?
Cum pot face diferenţa între tetinele Natural şi Natural Response?
Cum se utilizează dispozitivul anticolici AirFree cu biberonul Avent Natural Response?
De ce refuză bebeluşul meu tetina Natural Response?
AventDispozitiv anticolici AirFree
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