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4 biberoane
o suzetă ultra soft
Perie pentru biberon
Tetină debit 2 şi debit 3
Cu dispozitiv anticolici AirFree
Tetina Natural Response urmează ritmul natural de hrănire al bebeluşului, facilitând combinarea hrănirii la sân cu hrănirea cu biberonul. Tetina are un orificiu unic care eliberează lapte numai atunci când bebeluşul suge in mod activ. Astfel că fluxul de lapte se opreşte atunci când bebeluşul se opreşte din supt pentru a înghiţi şi respira.
Fiecare bebeluş se hrăneşte diferit şi se dezvoltă în propriul ritm. Am conceput o gamă de debite, astfel încât să îl poţi găsi pe cel perfect pentru bebeluşul tău şi să personalizezi biberonul. Toate tetinele Natural Response sunt fabricate din silicon moale.
Am trecut la o gamă de debite cu flux bazat pe ritm. Începe cu tetina care vine odată cu sticla. Încearcă un debit mai mic dacă se scurge laptele din gura bebeluşului sau dacă înghite prea mult. Încearcă un flux mai mare dacă bebeluşul se joacă cu tetina în loc să bea sau pare frustrat. În momentul în care facem această actualizare, este posibil să primeşti oricare dintre tipurile de pachet.
5.0
din 5
187
Recenzii
99%
recomandă acest produs
Cracanici
30/06/2023
România
Naturale
Sunt usor de curatat cu tetine naturale bio foarte bune pentru sanataea bebelusilor.
Avantaje
Setul este prevazut si cu o perie care curata foarte bine biberoanele
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCD657/11 Set de biberoane pentru bebeluşi
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCD657/11 Set de biberoane pentru bebeluşi
RoxanaM92
17/03/2023
România
Excelent
Am primit acest produs în campania de testare organizată de Philips Avent Cele mai iubite
Avantaje
Calitate preț foarte bune, ușor de acceptat, ușor de curatat
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCD657/11 Set de biberoane pentru bebeluşi
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCD657/11 Set de biberoane pentru bebeluşi
Gina2234
15/03/2023
România
Cel mai bun biberon
Am primit acest produs in campania de testare organizata de Philips Avent. Este usor, elibereaza lapte fix cat este nevoie, copilul mananca cu placere din el.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCD657/11 Set de biberoane pentru bebeluşi
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCD657/11 Set de biberoane pentru bebeluşi
Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023.
Tetina Natural Response eliberează lapte numai atunci când bebeluşul bea activ. Bebeluşii pot bea, înghiţi şi respira în ritmul lor natural, ca la sân