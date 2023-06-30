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  • Curge ca un sân, ajută la reducerea problemelor de hrănire
  • Curge ca un sân, ajută la reducerea problemelor de hrănire
  • Curge ca un sân, ajută la reducerea problemelor de hrănire
  • Curge ca un sân, ajută la reducerea problemelor de hrănire
  • Curge ca un sân, ajută la reducerea problemelor de hrănire
  • Curge ca un sân, ajută la reducerea problemelor de hrănire
  • Curge ca un sân, ajută la reducerea problemelor de hrănire
  • Curge ca un sân, ajută la reducerea problemelor de hrănire
  • Curge ca un sân, ajută la reducerea problemelor de hrănire
  • Curge ca un sân, ajută la reducerea problemelor de hrănire
  • Curge ca un sân, ajută la reducerea problemelor de hrănire
  • Curge ca un sân, ajută la reducerea problemelor de hrănire
  • Curge ca un sân, ajută la reducerea problemelor de hrănire
  • Curge ca un sân, ajută la reducerea problemelor de hrănire
  • Curge ca un sân, ajută la reducerea problemelor de hrănire
  • Curge ca un sân, ajută la reducerea problemelor de hrănire
  • Curge ca un sân, ajută la reducerea problemelor de hrănire
  • Curge ca un sân, ajută la reducerea problemelor de hrănire
  • Curge ca un sân, ajută la reducerea problemelor de hrănire
  • Curge ca un sân, ajută la reducerea problemelor de hrănire
  • Curge ca un sân, ajută la reducerea problemelor de hrănire
  • Curge ca un sân, ajută la reducerea problemelor de hrănire
  • Curge ca un sân, ajută la reducerea problemelor de hrănire
  • Curge ca un sân, ajută la reducerea problemelor de hrănire

Philips Avent Natural ResponseSet de biberoane pentru bebeluşi

SCD657/11

5
| (187) Recenzii | 99% recomandă acest produs
Curge ca un sân, ajută la reducerea problemelor de hrănire
Biberoanele cu tetină Natural Response permit bebelușului să sugă, să înghită şi să respire în ritmul propriu, ca la sân, în timp ce dispozitivul anticolici AirFree este conceput să ţină aerul departe de burtică pentru protecţie suplimentară împotriva colicilor, gazelor şi refluxului.
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marcă recomandată de mămicile din întreaga lume1

O tetină care funcţionează ca un sân*

Curge ca un sân, ajută la reducerea problemelor de hrănire

  • 4 biberoane

  • o suzetă ultra soft

  • Perie pentru biberon

  • Tetină debit 2 şi debit 3

  • Cu dispozitiv anticolici AirFree

Tetina eliberează lapte numai atunci când bebeluşul suge în mod activ

Tetina eliberează lapte numai atunci când bebeluşul suge în mod activ

Tetina Natural Response urmează ritmul natural de hrănire al bebeluşului, facilitând combinarea hrănirii la sân cu hrănirea cu biberonul. Tetina are un orificiu unic care eliberează lapte numai atunci când bebeluşul suge in mod activ. Astfel că fluxul de lapte se opreşte atunci când bebeluşul se opreşte din supt pentru a înghiţi şi respira.

Alege debitul potrivit al tetinei pentru bebeluşul tău

Alege debitul potrivit al tetinei pentru bebeluşul tău

Fiecare bebeluş se hrăneşte diferit şi se dezvoltă în propriul ritm. Am conceput o gamă de debite, astfel încât să îl poţi găsi pe cel perfect pentru bebeluşul tău şi să personalizezi biberonul. Toate tetinele Natural Response sunt fabricate din silicon moale.

Aceleaşi produse, tehnologie nouă

Aceleaşi produse, tehnologie nouă

Am trecut la o gamă de debite cu flux bazat pe ritm. Începe cu tetina care vine odată cu sticla. Încearcă un debit mai mic dacă se scurge laptele din gura bebeluşului sau dacă înghite prea mult. Încearcă un flux mai mare dacă bebeluşul se joacă cu tetina în loc să bea sau pare frustrat. În momentul în care facem această actualizare, este posibil să primeşti oricare dintre tipurile de pachet.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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5.0

din 5

187

Recenzii

99%

recomandă acest produs

3
2

30/06/2023

România

România

Naturale

Sunt usor de curatat cu tetine naturale bio foarte bune pentru sanataea bebelusilor.

Avantaje

Setul este prevazut si cu o perie care curata foarte bine biberoanele

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCD657/11 Set de biberoane pentru bebeluşi

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCD657/11 Set de biberoane pentru bebeluşi

17/03/2023

România

România

Excelent

Am primit acest produs în campania de testare organizată de Philips Avent Cele mai iubite

Avantaje

Calitate preț foarte bune, ușor de acceptat, ușor de curatat

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCD657/11 Set de biberoane pentru bebeluşi

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCD657/11 Set de biberoane pentru bebeluşi

15/03/2023

România

România

Cel mai bun biberon

Am primit acest produs in campania de testare organizata de Philips Avent. Este usor, elibereaza lapte fix cat este nevoie, copilul mananca cu placere din el.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCD657/11 Set de biberoane pentru bebeluşi

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCD657/11 Set de biberoane pentru bebeluşi

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Referințe

  1. Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023. 

  1. Tetina Natural Response eliberează lapte numai atunci când bebeluşul bea activ. Bebeluşii pot bea, înghiţi şi respira în ritmul lor natural, ca la sân