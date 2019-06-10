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Producție oprită
Uşor de combinat cu alăptarea
Setul cadou Elephant pentru fete este cadoul ideal pentru mamele şi micuţii lor. O colecţie utilă care include un biberon Natural, două suzete şi o clemă pentru suzetă.
1 Natural
9 oz/260 ml
Tetină cu debit lent
Tetina mare ce imită forma mamelonului face posibilă hrănirea similară cu alăptarea şi facilitează capacitatea bebeluşului tău de a combina alăptarea cu hrănirea de la biberon.
Petalele din interiorul tetinei sporesc delicateţea şi flexibilitatea fără aplatizarea tetinei. Bebeluşul tău se va bucura de o hrănire mai confortabilă şi mai satisfăcătoare.
Design inovator cu două supape conceput să reducă colicile şi disconfortul, direcţionând aerul în biberon şi nu în burtica bebeluşului.
Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi
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5.0
din 5
8
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Nicoleta30
10/06/2019
România
Recenzie din campania Philips Avent
Recenzie din campania Philips Avent Folosesc acest tip de biberon pentru fetita mea si l-a acceptat cu mare usurinta, nu curge cum am intalnit la alte tipuri de biberoane (cand il puneatm in geanta imi uda geanta ), merge spalat in masina de spalat vase. Si sezetele le-a acceptat cu mare usurinta si ma salveaza de multe ori.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCD628/01 Set cadou Design
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCD628/01 Set cadou Design
Andreea27
16/08/2016
România
Acest produs are caracteristici extraordinare
Mie mi se par niste produse extraordinar de bune de frumoase si ca au cel putin toate caracteristicile cele bune normal pe care le pot avea 2 suzete,un biberon si o clama pentru suzeta.Va recomand tuturor sa luati produsele acestea si va asigur ca nu o sa va para rau nici parintilor si atat de mult o se la placa si copilasilor vostri care merita tot ce e mai bun de pe lumea asta,luati cu incredere aceste produse si va promit ca nu o sa regretati ca leati luat.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCD627/01 Set cadou Design
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCD627/01 Set cadou Design
Niki12345
23/10/2019
Magyarország
Szép motívum.
Csak Aventes termékeket használok. Ez a cumisüveg a kisfiam kedvence az elefántok miatt.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCD627/01 Ajándékcsomag
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCD627/01 Ajándékcsomag