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Producție oprită

Philips AventSet cadou Design

SCD628/01

5

| (8) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Uşor de combinat cu alăptarea

Setul cadou Elephant pentru fete este cadoul ideal pentru mamele şi micuţii lor. O colecţie utilă care include un biberon Natural, două suzete şi o clemă pentru suzetă.

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Set biberon, suzetă şi clemă pentru suzetă

Uşor de combinat cu alăptarea

  • 1 Natural

  • 9 oz/260 ml

  • Tetină cu debit lent

Începere naturală a hrănirii datorită tetinei ce imită forma sânului

Începere naturală a hrănirii datorită tetinei ce imită forma sânului

Tetina mare ce imită forma mamelonului face posibilă hrănirea similară cu alăptarea şi facilitează capacitatea bebeluşului tău de a combina alăptarea cu hrănirea de la biberon.

Petale unice pentru o tetină moale, flexibilă, fără aplatizare

Petale unice pentru o tetină moale, flexibilă, fără aplatizare

Petalele din interiorul tetinei sporesc delicateţea şi flexibilitatea fără aplatizarea tetinei. Bebeluşul tău se va bucura de o hrănire mai confortabilă şi mai satisfăcătoare.

Sistem anti-colici avansat cu două supape inovatoare

Sistem anti-colici avansat cu două supape inovatoare

Design inovator cu două supape conceput să reducă colicile şi disconfortul, direcţionând aerul în biberon şi nu în burtica bebeluşului.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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5.0

din 5

8

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

10/06/2019

România

România

Recenzie din campania Philips Avent

Recenzie din campania Philips Avent Folosesc acest tip de biberon pentru fetita mea si l-a acceptat cu mare usurinta, nu curge cum am intalnit la alte tipuri de biberoane (cand il puneatm in geanta imi uda geanta ), merge spalat in masina de spalat vase. Si sezetele le-a acceptat cu mare usurinta si ma salveaza de multe ori.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCD628/01 Set cadou Design

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCD628/01 Set cadou Design

16/08/2016

România

România

Acest produs are caracteristici extraordinare

Mie mi se par niste produse extraordinar de bune de frumoase si ca au cel putin toate caracteristicile cele bune normal pe care le pot avea 2 suzete,un biberon si o clama pentru suzeta.Va recomand tuturor sa luati produsele acestea si va asigur ca nu o sa va para rau nici parintilor si atat de mult o se la placa si copilasilor vostri care merita tot ce e mai bun de pe lumea asta,luati cu incredere aceste produse si va promit ca nu o sa regretati ca leati luat.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCD627/01 Set cadou Design

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCD627/01 Set cadou Design

23/10/2019

Magyarország

Magyarország

Szép motívum.

Csak Aventes termékeket használok. Ez a cumisüveg a kisfiam kedvence az elefántok miatt.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCD627/01 Ajándékcsomag

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCD627/01 Ajándékcsomag

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