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Producție oprită

Philips AventSet cadou Classic+

SCD374/01

5

| (3) Recenzii | 100% recomandă acest produs

S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*

Acest set cadou Philips Avent Classic+ include un biberon Classic+ transparent de 4 oz, un biberon Classic+ cu model de 9 oz şi două suzete cu model cu animale asortat.

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Conceput pentru hrănire neîntreruptă

S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*

  • Biberoane şi suzete

  • 9 oz/260 ml

  • 4 oz/125 ml

  • Peste 0 luni

Supapă anti-colici pentru reducerea demonstrată a colicilor*

Supapă anti-colici pentru reducerea demonstrată a colicilor*

Supapa noastră anti-colici este concepută pentru a împiedica pătrunderea aerului în burtica bebeluşului tău, pentru a reduce colicile şi disconfortul. În timp ce bebeluşul se hrăneşte, supapa integrată în tetină se flexează pentru a permite pătrunderea aerului în biberon şi a preveni formarea de vid, eliberând aerul către baza sticlei. Ţine aerul în biberon, departe de burtica bebeluşului, pentru a reduce colicile şi disconfortul.

Cu 60 % mai puţină agitaţie în timpul nopţii*

Cu 60 % mai puţină agitaţie în timpul nopţii*

Biberonul Philips Avent anti-colici reduce agitaţia. Bebeluşii hrăniţi cu biberoane Philips Avent anti-colici au fost cu 60 % mai puţin agitaţi în timpul nopţii decât bebeluşii hrăniţi cu un biberon anti-colici produs de concurenţă.*

Textura striată previne aplatizarea pentru a asigura hrănire neîntreruptă

Textura striată previne aplatizarea pentru a asigura hrănire neîntreruptă

Forma tetinei permite prinderea sigură, iar textura striată ajută la prevenirea aplatizării tetinei, pentru a asigura hrănire neîntreruptă, confortabilă.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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5.0

din 5

3

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

21/11/2018

România

România

Biberoanele avent

Bună ziua, sunt f mulțumită de produsele Philips, am comandat biberoanele avent pt nou nascut și Suzetele , sunt la al 2 Lea copil, și am ales tot aceleași produse avent, fiindcă contează calitatea și nu cantitatea.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCD374/01 Set cadou Classic+

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCD374/01 Set cadou Classic+

03/07/2018

România

România

Recenzia din campania philips avent

Cele mai bune produse( suzeta si sticluta )pentru bebelușii,am încercat si alte firme dar singurele pe care le-a acceptat au fost cele de la avent

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCD374/01 Set cadou Classic+

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCD374/01 Set cadou Classic+

02/07/2018

România

România

Extraordinar

Sunt biberoane foarte utile si practice... mie mia fost de un mare ajutor...

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCD374/01 Set cadou Classic+

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCD374/01 Set cadou Classic+

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Referințe

  1. 0 % BPA, ca urmare a reglementării UE 10/2011

  2. La vârsta de 2 săptămâni, bebeluşii hrăniţi cu biberonul Philips Avent au manifestat mai puţine colici şi semnificativ mai puţină agitaţie în timpul nopţii comparativ cu bebeluşii hrăniţi cu alt biberon produs de concurenţă.

  3. S-a dovedit că forma tetinei previne aplatizarea acesteia şi ingerarea de aer şi întreruperile din timpul hrănirii asociate acesteia.

  4. Ce sunt colicile şi cum afectează bebeluşii? Colicile sunt provocate de aerul înghiţit în timpul hrănirii, ceea ce măreşte disconfortul în sistemul digestiv al bebeluşului. Printre simptome se numără plânsul şi agitaţia.