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Producție oprită
S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*
Acest set cadou Philips Avent Classic+ include un biberon Classic+ transparent de 4 oz, un biberon Classic+ cu model de 9 oz şi două suzete cu model cu animale asortat.
Biberoane şi suzete
9 oz/260 ml
4 oz/125 ml
Peste 0 luni
Supapa noastră anti-colici este concepută pentru a împiedica pătrunderea aerului în burtica bebeluşului tău, pentru a reduce colicile şi disconfortul. În timp ce bebeluşul se hrăneşte, supapa integrată în tetină se flexează pentru a permite pătrunderea aerului în biberon şi a preveni formarea de vid, eliberând aerul către baza sticlei. Ţine aerul în biberon, departe de burtica bebeluşului, pentru a reduce colicile şi disconfortul.
Biberonul Philips Avent anti-colici reduce agitaţia. Bebeluşii hrăniţi cu biberoane Philips Avent anti-colici au fost cu 60 % mai puţin agitaţi în timpul nopţii decât bebeluşii hrăniţi cu un biberon anti-colici produs de concurenţă.*
Forma tetinei permite prinderea sigură, iar textura striată ajută la prevenirea aplatizării tetinei, pentru a asigura hrănire neîntreruptă, confortabilă.
5.0
din 5
3
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Roxana990
21/11/2018
România
Biberoanele avent
Bună ziua, sunt f mulțumită de produsele Philips, am comandat biberoanele avent pt nou nascut și Suzetele , sunt la al 2 Lea copil, și am ales tot aceleași produse avent, fiindcă contează calitatea și nu cantitatea.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCD374/01 Set cadou Classic+
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCD374/01 Set cadou Classic+
Ramona29
03/07/2018
România
Recenzia din campania philips avent
Cele mai bune produse( suzeta si sticluta )pentru bebelușii,am încercat si alte firme dar singurele pe care le-a acceptat au fost cele de la avent
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCD374/01 Set cadou Classic+
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCD374/01 Set cadou Classic+
Cata93
02/07/2018
România
Extraordinar
Sunt biberoane foarte utile si practice... mie mia fost de un mare ajutor...
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCD374/01 Set cadou Classic+
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCD374/01 Set cadou Classic+
0 % BPA, ca urmare a reglementării UE 10/2011
La vârsta de 2 săptămâni, bebeluşii hrăniţi cu biberonul Philips Avent au manifestat mai puţine colici şi semnificativ mai puţină agitaţie în timpul nopţii comparativ cu bebeluşii hrăniţi cu alt biberon produs de concurenţă.
S-a dovedit că forma tetinei previne aplatizarea acesteia şi ingerarea de aer şi întreruperile din timpul hrănirii asociate acesteia.
Ce sunt colicile şi cum afectează bebeluşii? Colicile sunt provocate de aerul înghiţit în timpul hrănirii, ceea ce măreşte disconfortul în sistemul digestiv al bebeluşului. Printre simptome se numără plânsul şi agitaţia.