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Producție oprită

VisaCareMicrodermabraziune

SC6240/01

4.8

| (185) Recenzii | 97% recomandă acest produs

2 premii

Senzaţie mai fermă, piele cu aspect mai tânăr

Revigorează-ţi tenul şi menţine-i aspectul tânăr şi natural cu sistemul VisaCare cu acţiune dublă de ridicare şi exfoliere. Masează pielea, stimulând circulaţia sângelui, în timp ce îndepărtează celulele de piele moartă şi permite reînnoirea naturală a celulelor.

Vezi toate beneficiile

cu sistemul de microdermabraziune Philips VisaCare

Senzaţie mai fermă, piele cu aspect mai tânăr

  • Tratament de revitalizare a tenului

  • cu cap sensibil şi normal

Pentru un aspect mai tânăr

VisaCare cu microdermabraziune de la Philips stimulează procesul de revitalizare a tenului pentru o piele mai fină, mai fermă şi vizibil mai luminoasă.

Pielea devine mai luminoasă, cu un aspect mai fin şi mai ferm în 4-6 săptămâni

Pielea devine mai luminoasă, cu un aspect mai fin şi mai ferm în 4-6 săptămâni

93% din femeile care au participat la testare au raportat un aspect instantaneu mai fin al pielii. 84% confirmă că pielea lor este mai luminoasă, 84% au observat un aspect mai sănătos al pielii*.

Sistem DualAction Air Lift & Exfoliation

Sistem DualAction Air Lift & Exfoliation

Masează pielea, stimulând circulaţia sângelui, îndepărtând în acelaşi timp celulele de piele moartă, permiţând totodată regenerarea naturală a celulelor.

Specificaţii tehnice

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Premii

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  • Imagine cu AWARD-612371

Recenzii

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4.8

din 5

185

Recenzii

97%

recomandă acest produs

07/06/2016

România

România

Cumpărător verificat

Foarte eficient! Extrem de util pentru o adolescenta cu problemele aferente virstei

Foarte eficient! Extrem de util pentru o adolescenta cu problemele aferente virstei

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru VisaCare SC6240/01 Microdermabraziune

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru VisaCare SC6240/01 Microdermabraziune

24/01/2019

Magyarország

Magyarország

Szuper

Egyszerü használattal kiváltja a kozmetikusok kezelését. Sima és bársonyos bőrt eredményez.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru VisaCare Prestige SC6250/01 Bőrfiatalító megoldás

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru VisaCare Prestige SC6250/01 Bőrfiatalító megoldás

27/12/2021

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Spełnia swoją rolę

Bardzo dobre urządzenie, po zabiegu skóra staje się ożywiona, promienna i gładsza, niestety akcesoria wymienne są bardzo drogie

Avantaje

urządzenie mobilne, poprawia jakość skóry

Dezavantaje

bardzo drogie akcesoria, które należy wymieniać co jakiś czas

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru VisaCare Prestige SC6250/01 Rozwiązanie do odmładzania skóry

Data utilizării 2020-12-27

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru VisaCare Prestige SC6250/01 Rozwiązanie do odmładzania skóry

Data utilizării 2020-12-27

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Referințe

  1. Rezultatele testelor independente pentru 75 consumatori după un tratament de 4 săptămâni, Regatul Unit 2014