Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
Senzaţie mai fermă, piele cu aspect mai tânăr
Revigorează-ţi tenul şi menţine-i aspectul tânăr şi natural cu sistemul VisaCare cu acţiune dublă de ridicare şi exfoliere. Masează pielea, stimulând circulaţia sângelui, în timp ce îndepărtează celulele de piele moartă şi permite reînnoirea naturală a celulelor.
Tratament de revitalizare a tenului
cu cap sensibil şi normal
VisaCare cu microdermabraziune de la Philips stimulează procesul de revitalizare a tenului pentru o piele mai fină, mai fermă şi vizibil mai luminoasă.
93% din femeile care au participat la testare au raportat un aspect instantaneu mai fin al pielii. 84% confirmă că pielea lor este mai luminoasă, 84% au observat un aspect mai sănătos al pielii*.
Masează pielea, stimulând circulaţia sângelui, îndepărtând în acelaşi timp celulele de piele moartă, permiţând totodată regenerarea naturală a celulelor.
Premii
4.8
din 5
185
Recenzii
97%
recomandă acest produs
Ilinca
07/06/2016
România
Cumpărător verificat
Foarte eficient! Extrem de util pentru o adolescenta cu problemele aferente virstei
Foarte eficient! Extrem de util pentru o adolescenta cu problemele aferente virstei
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru VisaCare SC6240/01 Microdermabraziune
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru VisaCare SC6240/01 Microdermabraziune
Gabi
24/01/2019
Magyarország
Szuper
Egyszerü használattal kiváltja a kozmetikusok kezelését. Sima és bársonyos bőrt eredményez.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru VisaCare Prestige SC6250/01 Bőrfiatalító megoldás
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru VisaCare Prestige SC6250/01 Bőrfiatalító megoldás
Wrocek
27/12/2021
Polska
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Spełnia swoją rolę
Bardzo dobre urządzenie, po zabiegu skóra staje się ożywiona, promienna i gładsza, niestety akcesoria wymienne są bardzo drogie
Avantaje
urządzenie mobilne, poprawia jakość skóry
Dezavantaje
bardzo drogie akcesoria, które należy wymieniać co jakiś czas
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru VisaCare Prestige SC6250/01 Rozwiązanie do odmładzania skóry
Data utilizării 2020-12-27
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru VisaCare Prestige SC6250/01 Rozwiązanie do odmładzania skóry
Data utilizării 2020-12-27
Rezultatele testelor independente pentru 75 consumatori după un tratament de 4 săptămâni, Regatul Unit 2014