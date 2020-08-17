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Producție oprită

VisaPure EssentialAparat pentru curăţarea feţei

SC5275/10

4.8

| (219) Recenzii | 97% recomandă acest produs

Ten curat, catifelat şi radiant

Philips VisaPure Essential aduce o nouă tehnologie de curăţare a tenului, care îţi va transforma rutina zilnică de îngrijire a tenului, fără niciun efort suplimentar. Un mod delicat de a-ţi lăsa tenul curat, fin şi radiant.

Vezi toate beneficiile

Curăţare de 10 ori mai bună *

Ten curat, catifelat şi radiant

  • Tehnologie DualMotion

  • Curăţare

  • 2 capete periere pt curăţare, husă

  • 2 setări de intensitate

Curăţare de 10 ori mai bună pentru a dezvălui o piele curată şi catifelată

Curăţare de 10 ori mai bună pentru a dezvălui o piele curată şi catifelată

VisaPure Essential de la Philips aduce o nouă tehnologie care îţi va transforma rutina zilnică de curăţare, fără niciun efort suplimentar. Un mod delicat de a-ţi lăsa tenul curat, fin şi radiant.

Combinaţie unică de acţiuni de rotaţie şi vibraţie

Combinaţie unică de acţiuni de rotaţie şi vibraţie

Peria se roteşte şi vibrează. Mişcarea pulsantă verticală îndepărtează delicat impurităţile, incluzând murdăria, celulele moarte şi resturile de machiaj. Mişcarea de rotaţie elimină impurităţile, lăsând tenul mai curat în profunzime. Mişcările coordonate ale perilor vă oferă o experienţă de curăţare riguroasă şi confortabilă.

Program (temporizator) de 1 minut pentru întreaga faţă.

Program (temporizator) de 1 minut pentru întreaga faţă.

Faţa poate fi împărţită în mai multe zone. Temporizatorul inteligent te informează printr-o scurtă pauză când este momentul potrivit să treci la următoarea zonă a pielii. Aparatul se opreşte automat la sfârşitul programului pentru întreaga faţă. Programul de curăţare durează 1 minut.

Specificaţii tehnice

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4.8

din 5

219

Recenzii

97%

recomandă acest produs

17/08/2020

România

România

Cumpărător verificat

FOARTE EFICIENT

FOARTE MULTUMITA DE PRODUS PE CARE LAM ACHIZITIONAT

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru VisaPure Essential SC5275/11 Aparat pentru curăţarea feţei

Data utilizării 2020-02-17

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru VisaPure Essential SC5275/11 Aparat pentru curăţarea feţei

Data utilizării 2020-02-17

21/11/2019

România

România

Cumpărător verificat

Curata foarte bine!

Curata excelent fata, o lasa curata si mult mai luminoasa. Efectele se vad dupa o saptamana de utilizare.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru VisaPure Essential SC5275/14 Aparat pentru curăţarea feţei

Data utilizării 2019-10-21

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru VisaPure Essential SC5275/14 Aparat pentru curăţarea feţei

Data utilizării 2019-10-21

05/10/2019

România

România

Curatare eficienta a tenului

Este un produs care m-a ajutat mult pe perioada verii, chiar reduce considerabil necesitatea unei vizite la dermatolog pentru un peeling chimic. Lasa tenul fin si mai luminos. As fi preferat includerea in pachet a doua perii din categorii diferite, cum ar fi o perie pentru utilizare zilnica si una pentru utilizare saptamanala, in functie de tipul de ten.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru VisaPure Essential SC5275/11 Aparat pentru curăţarea feţei

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru VisaPure Essential SC5275/11 Aparat pentru curăţarea feţei

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Referințe

  1. De 10 ori mai eficientă decât curăţarea manuală, dar la fel de blândă. În comparaţie cu demachierea manuală.