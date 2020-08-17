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Producție oprită
Ten curat, catifelat şi radiant
Philips VisaPure Essential aduce o nouă tehnologie de curăţare a tenului, care îţi va transforma rutina zilnică de îngrijire a tenului, fără niciun efort suplimentar. Un mod delicat de a-ţi lăsa tenul curat, fin şi radiant.
Tehnologie DualMotion
Curăţare
2 capete periere pt curăţare, husă
2 setări de intensitate
VisaPure Essential de la Philips aduce o nouă tehnologie care îţi va transforma rutina zilnică de curăţare, fără niciun efort suplimentar. Un mod delicat de a-ţi lăsa tenul curat, fin şi radiant.
Peria se roteşte şi vibrează. Mişcarea pulsantă verticală îndepărtează delicat impurităţile, incluzând murdăria, celulele moarte şi resturile de machiaj. Mişcarea de rotaţie elimină impurităţile, lăsând tenul mai curat în profunzime. Mişcările coordonate ale perilor vă oferă o experienţă de curăţare riguroasă şi confortabilă.
Faţa poate fi împărţită în mai multe zone. Temporizatorul inteligent te informează printr-o scurtă pauză când este momentul potrivit să treci la următoarea zonă a pielii. Aparatul se opreşte automat la sfârşitul programului pentru întreaga faţă. Programul de curăţare durează 1 minut.
4.8
din 5
219
Recenzii
97%
recomandă acest produs
17/08/2020
România
Cumpărător verificat
FOARTE EFICIENT
FOARTE MULTUMITA DE PRODUS PE CARE LAM ACHIZITIONAT
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru VisaPure Essential SC5275/11 Aparat pentru curăţarea feţei
Data utilizării 2020-02-17
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru VisaPure Essential SC5275/11 Aparat pentru curăţarea feţei
Data utilizării 2020-02-17
Mari523
21/11/2019
România
Cumpărător verificat
Curata foarte bine!
Curata excelent fata, o lasa curata si mult mai luminoasa. Efectele se vad dupa o saptamana de utilizare.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru VisaPure Essential SC5275/14 Aparat pentru curăţarea feţei
Data utilizării 2019-10-21
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru VisaPure Essential SC5275/14 Aparat pentru curăţarea feţei
Data utilizării 2019-10-21
OanaIs
05/10/2019
România
Curatare eficienta a tenului
Este un produs care m-a ajutat mult pe perioada verii, chiar reduce considerabil necesitatea unei vizite la dermatolog pentru un peeling chimic. Lasa tenul fin si mai luminos. As fi preferat includerea in pachet a doua perii din categorii diferite, cum ar fi o perie pentru utilizare zilnica si una pentru utilizare saptamanala, in functie de tipul de ten.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru VisaPure Essential SC5275/11 Aparat pentru curăţarea feţei
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru VisaPure Essential SC5275/11 Aparat pentru curăţarea feţei
De 10 ori mai eficientă decât curăţarea manuală, dar la fel de blândă. În comparaţie cu demachierea manuală.