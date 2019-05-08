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Producție oprită
Modul ideal de a împiedica creşterea părului
Lumea IPL de la Philips este cea mai eficientă soluţie IPL fără fir şi este minunată pentru a preveni reapariţia părului pe corp. Impulsurile delicate de lumină, aplicate cu regularitate, păstrează pielea netedă ca mătasea în fiecare zi.
Pentru utilizare numai pe corp
15 minute pentru tratarea gambelor
Durată <gt/>100.000 impulsuri lumină
Design fără fir
Philips Lumea aplică impulsuri delicate de lumină la rădăcina părului. În consecinţă, părul cade în mod natural, iar creşterea părului este inhibată. Repetarea regulată a acestui tratament vă va păstra pielea netedă în fiecare zi.
Studiile noastre clinice au arătat o reducere semnificativă a părului după doar patru tratamente efectuate o dată la două săptămâni având ca rezultat o piele catifelată fără păr. Pentru menţinerea acestor rezultate, ajunge să repeţi tratamentul la nevoie. Intervalul de timp dintre tratamente poate varia în funcţie de creşterea părului.
Philips Lumea utilizează o tehnologie pe bază de lumină numită IPL (lumină intens pulsată), derivată din tehnologia utilizată în saloanele profesionale de frumuseţe. Philips a adaptat această tehnologie pentru utilizare sigură şi eficientă în confortul casei tale. Philips a colaborat cu dermatologi de marcă pentru a dezvolta sistemul nostru inovator de îndepărtare a părului. Timp de peste 10 ani am făcut cercetări de piaţă extensive pe segmentul consumatori în care am inclus peste 2000 de femei.
Premii
4.7
din 5
38
Recenzii
97%
recomandă acest produs
Nicoleta19
08/05/2019
România
Sunt foarte,forte multumită. Îl recomand.
Se merita sa cumperi acest produs,e foarte bun si sunt foarte mulțumită de el. Il am din 2016.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Lumea SC2004/11 Sistem IPL de îndepărtare a părului
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Lumea SC2004/11 Sistem IPL de îndepărtare a părului
Mariblaj
08/05/2019
România
Excelent !!!
Imi doream asa ceva! Isi face treaba f.bine.firele de par care cresteau pe sub piele nu mai exista.pielea este fina.aparatul il folosesc destul de rar.nu mai am nevoie de epilare lunar...
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Lumea SC2004/11 Sistem IPL de îndepărtare a părului
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Lumea SC2004/11 Sistem IPL de îndepărtare a părului
Irina1
07/05/2019
România
Util
Mi-a schimbat viata!Il ador!!il recomand cu drag!O tehnologie utila!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Lumea SC2004/11 Sistem IPL de îndepărtare a părului
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Lumea SC2004/11 Sistem IPL de îndepărtare a părului