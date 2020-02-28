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Îndepărtarea părului
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Lumea Essential Sistem IPL de îndepărtare a părului
Producție oprită
Asistență
SC1991/00
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Declaration of Conformity - English (US)
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Există efecte secundare ale utilizării Philips Lumea?
Cum să găsesc intensitatea luminoasă potrivită pentru mine a dispozitivului Philips Lumea?
De ce dispozitivul meu Philips Lumea se încălzeşte în timpul utilizării?
Philips Lumea este adecvat pentru toate tonurile de piele şi toate culorile de păr corporal?
Cât de des trebuie să utilizez Philips Lumea?
Lumea IPLPouch
Lumea IPLLavetă de curăţare
Lumea IPLAdaptor de alimentare
Luminile dispozitivului Philips Lumea clipesc intermitent
Philips Lumea emană un miros de ars în timpul tratamentului
Bateria aparatului meu Philips Lumea se descarcă foarte rapid
Resimt senzaţia de disconfort pe piele sau simt durere când folosesc Philips Lumea
Philips Lumea nu administrează pulsaţii
Nu obţin rezultatele aşteptate cu Philips Lumea
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