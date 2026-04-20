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Producție oprită
Pentru utilizare numai pe corp
15 minute pentru tratarea gambelor
Durată viaţă >100.000 impulsuri lumină
Cablu foarte lung
Philips Lumea aplică impulsuri delicate de lumină la rădăcina părului. În consecinţă, părul cade în mod natural, iar creşterea părului este inhibată. Repetarea regulată a acestui tratament îți va păstra pielea netedă în fiecare zi.
Studiile noastre clinice au arătat o reducere semnificativă a părului după patru tratamente bisăptămânale având ca rezultat o piele netedă fără păr. Pentru menţinerea acestor rezultate, ajunge să repeţi tratamentul la nevoie. Intervalul de timp dintre tratamente poate varia în funcţie de creşterea părului.
Philips Lumea utilizează o tehnologie inovatoare pe bază de lumină numită IPL (lumină intens pulsată), derivată din tehnologia utilizată în saloanele profesionale de frumuseţe. Philips a adaptat această tehnologie pentru utilizare sigură şi eficientă în confortul casei tale. Philips a colaborat cu dermatologi de marcă pentru a dezvolta sistemul nostru inovator de îndepărtare a părului. Timp de peste 10 ani am făcut cercetări de piaţă extensive pe segmentul consumatori în care am inclus peste 2000 de voluntari.
Premii
4.5
din 5
1180
Recenzii
91%
recomandă acest produs
Roxana r
20/04/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Eficienta
Este un aparat care într-adevăr daca este folosit cum este recomandat își face treaba.ai nevoie de foarte multa răbdare pentru a nu rata nicio porțiune.
Acest review a fost făcut pentru Lumea Seria 7000 SC1998/00 Epilator IPL
Acest review a fost făcut pentru Lumea Seria 7000 SC1998/00 Epilator IPL
27/03/2026
România
Produsul este excelent pentru mine!
Mi se pare genial, eu sunt specialist de epilare definitivă în salon, eu am deja 8-9 ședințe de epilare definitivă cu un aparat profesional la salon, am vrut să îmi țin din scurt firele de păr și de-aceea mi-am achiziționat acest aparat, este chiar foarte bun și l-am prins și la un preț super bun cu câteva cupoane. Recomand din suflet.
Avantaje
Îți poți întreține epilarea acasă, la un preț super bun față de saloane.
Dezavantaje
Dacă nu aș fii avut cupoanele de reducere, mi-ar fii fost greu să-l achiziționez.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Lumea Seria 7000 SC1994/00 Epilator IPL
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Lumea Seria 7000 SC1994/00 Epilator IPL
anonim29
06/06/2025
România
E ok. Își face treaba.
Este ușor de folosit si deja se observă mici rezultate de la prima utilizare. Cu siguranta vor aparea rezultate mult mai bune dupa ceva timp. Totusi trebuie luat in considerare ca fiecare corp e diferit si rezultatele variaza de la o persoana la alta. Mi a placut acest produs si il recomand.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Lumea Seria 7000 SC1997/00 Epilator IPL
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Lumea Seria 7000 SC1997/00 Epilator IPL