ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

  • Modul ideal de a împiedica creşterea părului
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Modul ideal de a împiedica creşterea părului
  • Modul ideal de a împiedica creşterea părului
  • Modul ideal de a împiedica creşterea părului
  • Modul ideal de a împiedica creşterea părului
  • Modul ideal de a împiedica creşterea părului
  • Modul ideal de a împiedica creşterea părului
  • Modul ideal de a împiedica creşterea părului
  • Modul ideal de a împiedica creşterea părului
  • Modul ideal de a împiedica creşterea părului
  • Modul ideal de a împiedica creşterea părului
  • Modul ideal de a împiedica creşterea părului
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Modul ideal de a împiedica creşterea părului
  • Modul ideal de a împiedica creşterea părului
  • Modul ideal de a împiedica creşterea părului
  • Modul ideal de a împiedica creşterea părului
  • Modul ideal de a împiedica creşterea părului
  • Modul ideal de a împiedica creşterea părului
  • Modul ideal de a împiedica creşterea părului
  • Modul ideal de a împiedica creşterea părului
  • Modul ideal de a împiedica creşterea părului
  • Modul ideal de a împiedica creşterea părului

Producție oprită

Lumea EssentialSistem IPL de îndepărtare a părului

SC1991/00

4.5
| (1180) Recenzii | 91% recomandă acest produs

1 premiu

Modul ideal de a împiedica creşterea părului
Lumea IPL de la Philips este minunat pentru a preveni reapariţia părului pe corp. Impulsurile delicate de lumină, aplicate cu regularitate, păstrează pielea netedă ca mătasea în fiecare zi.
Vezi toate beneficiile

pentru a obţine o piele catifelată, acasă

Modul ideal de a împiedica creşterea părului

  • Pentru utilizare numai pe corp

  • 15 minute pentru tratarea gambelor

  • Durată viaţă >100.000 impulsuri lumină

  • Cablu foarte lung

Piele catifelată în fiecare zi

Piele catifelată în fiecare zi

Philips Lumea aplică impulsuri delicate de lumină la rădăcina părului. În consecinţă, părul cade în mod natural, iar creşterea părului este inhibată. Repetarea regulată a acestui tratament îți va păstra pielea netedă în fiecare zi.

Eficient fără efort

Eficient fără efort

Studiile noastre clinice au arătat o reducere semnificativă a părului după patru tratamente bisăptămânale având ca rezultat o piele netedă fără păr. Pentru menţinerea acestor rezultate, ajunge să repeţi tratamentul la nevoie. Intervalul de timp dintre tratamente poate varia în funcţie de creşterea părului.

Adaptat pentru utilizare sigură în confortul casei tale

Adaptat pentru utilizare sigură în confortul casei tale

Philips Lumea utilizează o tehnologie inovatoare pe bază de lumină numită IPL (lumină intens pulsată), derivată din tehnologia utilizată în saloanele profesionale de frumuseţe. Philips a adaptat această tehnologie pentru utilizare sigură şi eficientă în confortul casei tale. Philips a colaborat cu dermatologi de marcă pentru a dezvolta sistemul nostru inovator de îndepărtare a părului. Timp de peste 10 ani am făcut cercetări de piaţă extensive pe segmentul consumatori în care am inclus peste 2000 de voluntari.

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Găseşte o piesă de schimb sau un accesoriu

Accesează piesele şi accesoriile

Piese de schimb şi accesorii

Premii

  • Award image AWARD-612375

Recenzii

Aceste recenzii sunt gestionate de Bazaarvoice şi respectă Politica de autenticitate Bazaarvoice, care este susţinută de tehnologia antifraudă şi analiza umană. Poţi găsi detalii pe
Opiniile clienţilor oferite sub formă de evaluări ale produselor şi evaluări cu stele sunt utile pentru toţi clienţii. Acestea îţi permit să afli mai multe despre produs şi te ajută să iei o decizie de cumpărare. Orice client care a achiziţionat un produs online sau din magazin poate trimite o recenzie

4.5

din 5

1180

Recenzii

91%

recomandă acest produs

20/04/2026

România

România

Cumpărător verificat

Eficienta

Este un aparat care într-adevăr daca este folosit cum este recomandat își face treaba.ai nevoie de foarte multa răbdare pentru a nu rata nicio porțiune.

Acest review a fost făcut pentru Lumea Seria 7000 SC1998/00 Epilator IPL

Acest review a fost făcut pentru Lumea Seria 7000 SC1998/00 Epilator IPL

27/03/2026

România

România

Produsul este excelent pentru mine!

Mi se pare genial, eu sunt specialist de epilare definitivă în salon, eu am deja 8-9 ședințe de epilare definitivă cu un aparat profesional la salon, am vrut să îmi țin din scurt firele de păr și de-aceea mi-am achiziționat acest aparat, este chiar foarte bun și l-am prins și la un preț super bun cu câteva cupoane. Recomand din suflet.

Avantaje

Îți poți întreține epilarea acasă, la un preț super bun față de saloane.

Dezavantaje

Dacă nu aș fii avut cupoanele de reducere, mi-ar fii fost greu să-l achiziționez.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Lumea Seria 7000 SC1994/00 Epilator IPL

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Lumea Seria 7000 SC1994/00 Epilator IPL

06/06/2025

România

România

E ok. Își face treaba.

Este ușor de folosit si deja se observă mici rezultate de la prima utilizare. Cu siguranta vor aparea rezultate mult mai bune dupa ceva timp. Totusi trebuie luat in considerare ca fiecare corp e diferit si rezultatele variaza de la o persoana la alta. Mi a placut acest produs si il recomand.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Lumea Seria 7000 SC1997/00 Epilator IPL

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Lumea Seria 7000 SC1997/00 Epilator IPL

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Doresc să primesc comunicări promoționale despre produsele, serviciile, evenimentele și promoțiile Philips, pe baza preferințelor și comportamentului meu. Mă pot dezabona în orice moment.

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips