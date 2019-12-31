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Producție oprită

ShoqBoxboxă portabilă wireless

SB500M/00

4.6

| (8) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Putere extremă

Boxa portabilă Bluetooth Philips ShoqBox SB500 adecvată pentru utilizare în spaţii exterioare este dispozitivul perfect de sunet pentru iubitorii de petreceri care duc muzica cu ei oriunde merg. Puterea sonoră extremă se întâlneşte cu basul exploziv, în timp ce luminile LED pulsează în ritmul muzicii.

Vezi toate beneficiile

Putere extremă

  • Bluetooth®

  • Impermeabil şi rezistent la şocuri

  • Lumini multicolore

Microfon încorporat, pentru apeluri telefonice de tip „mâini libere”

Graţie microfonului încorporat, această boxă funcţionează şi ca telefon cu difuzor. Atunci când primeşti un apel, muzica este întreruptă şi poţi vorbi în difuzor. Indiferent dacă telefonezi acasă sau îţi suni prietenii de la o petrecere, aceasta va funcţiona perfect.

Stinge luminile! LED-urile multicolore pulsează în ritmul muzicii

Stinge luminile! LED-urile multicolore pulsează în ritmul muzicii

Ieşi la lumină şi simte puterea ritmurilor vibrante şi a luminilor strălucitoare. LED-urile multicolore cu design unic pulsează în ritmul muzicii, aducând muzica la viaţă şi dând petrecerii o nouă dimensiune. Sau, dacă preferi să dansezi pe întuneric, nicio problemă: apasă un comutator şi luminile se sting.

Streaming de muzică wireless prin Bluetooth

Streaming de muzică wireless prin Bluetooth

Bluetooth este o tehnologie de comunicare wireless pe rază scurtă, durabilă şi eficientă energetic. Tehnologia permite conectarea wireless uşoară la iPod/iPhone/iPad sau alte dispozitive Bluetooth, precum smartphone-uri, tablete sau chiar laptopuri. Astfel vă puteţi bucura cu uşurinţă de muzica şi sunetele preferate de la clipuri video sau jocuri, wireless, cu această boxă.

Specificaţii tehnice

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4.6

din 5

8

Recenzii

100%

recomandă acest produs

2
1

31/12/2019

Polska

Polska

ok

Czy na imprezę to trochę przesada. :) Na działkę się nadaje. Fakt bateria mogłaby być lepsza. Jakość dźwięku - inni mogą naśladować Philipsa pod tym względem.

Acest review a fost făcut pentru ShoqBox SB500A przenośny głośnik bezprzewodowy

Data utilizării 2019-11-30

Acest review a fost făcut pentru ShoqBox SB500A przenośny głośnik bezprzewodowy

Data utilizării 2019-11-30

14/01/2019

Polska

Polska

Bardzo ciekawy i oryginalny kształt

Głośnik jak za taka cenę jest ok , gra czysto i przyjemnie dla ucha. Potrafi być bardzo głośny po odpaleniu dodatkowej funkcji SHOQ.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru ShoqBox SB500A przenośny głośnik bezprzewodowy

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru ShoqBox SB500A przenośny głośnik bezprzewodowy

04/08/2024

Україна

Україна

Чудова колонка

Користуюсь вже 5 років. Дуже задоволений. Гучний та якісний звук. З мінусів, на цей час вже застаріла micro usb зарядка.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru ShoqBox SB500M Бездротовий портативний гучномовець

Data utilizării 2022-08-04

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru ShoqBox SB500M Бездротовий портативний гучномовець

Data utilizării 2022-08-04

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