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Producție oprită
Putere extremă
Boxa portabilă Bluetooth Philips ShoqBox SB500 adecvată pentru utilizare în spaţii exterioare este dispozitivul perfect de sunet pentru iubitorii de petreceri care duc muzica cu ei oriunde merg. Puterea sonoră extremă se întâlneşte cu basul exploziv, în timp ce luminile LED pulsează în ritmul muzicii.
Bluetooth®
Impermeabil şi rezistent la şocuri
Lumini multicolore
Graţie microfonului încorporat, această boxă funcţionează şi ca telefon cu difuzor. Atunci când primeşti un apel, muzica este întreruptă şi poţi vorbi în difuzor. Indiferent dacă telefonezi acasă sau îţi suni prietenii de la o petrecere, aceasta va funcţiona perfect.
Ieşi la lumină şi simte puterea ritmurilor vibrante şi a luminilor strălucitoare. LED-urile multicolore cu design unic pulsează în ritmul muzicii, aducând muzica la viaţă şi dând petrecerii o nouă dimensiune. Sau, dacă preferi să dansezi pe întuneric, nicio problemă: apasă un comutator şi luminile se sting.
Bluetooth este o tehnologie de comunicare wireless pe rază scurtă, durabilă şi eficientă energetic. Tehnologia permite conectarea wireless uşoară la iPod/iPhone/iPad sau alte dispozitive Bluetooth, precum smartphone-uri, tablete sau chiar laptopuri. Astfel vă puteţi bucura cu uşurinţă de muzica şi sunetele preferate de la clipuri video sau jocuri, wireless, cu această boxă.
4.6
din 5
8
Recenzii
100%
recomandă acest produs
jacek7834
31/12/2019
Polska
ok
Czy na imprezę to trochę przesada. :) Na działkę się nadaje. Fakt bateria mogłaby być lepsza. Jakość dźwięku - inni mogą naśladować Philipsa pod tym względem.
Acest review a fost făcut pentru ShoqBox SB500A przenośny głośnik bezprzewodowy
Data utilizării 2019-11-30
Acest review a fost făcut pentru ShoqBox SB500A przenośny głośnik bezprzewodowy
Data utilizării 2019-11-30
Łuki03
14/01/2019
Polska
Bardzo ciekawy i oryginalny kształt
Głośnik jak za taka cenę jest ok , gra czysto i przyjemnie dla ucha. Potrafi być bardzo głośny po odpaleniu dodatkowej funkcji SHOQ.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru ShoqBox SB500A przenośny głośnik bezprzewodowy
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru ShoqBox SB500A przenośny głośnik bezprzewodowy
SpiceX
04/08/2024
Україна
Чудова колонка
Користуюсь вже 5 років. Дуже задоволений. Гучний та якісний звук. З мінусів, на цей час вже застаріла micro usb зарядка.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru ShoqBox SB500M Бездротовий портативний гучномовець
Data utilizării 2022-08-04
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru ShoqBox SB500M Бездротовий портативний гучномовець
Data utilizării 2022-08-04