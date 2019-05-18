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Producție oprită
Lame de mare precizie cu V-Track
Capete ContourDetect în 8 direcţii
Aparat de tuns de precizie SmartClick
Obţine bărbieritul de precizie perfect. Lamele V-Track Precision poziţionează delicat fiecare fir de păr în cea mai bună poziţie de tăiere, chiar şi pe cele culcate şi cu lungimi diferite. Taie cu până la 30% mai aproape, cu mai puţine mişcări, lăsând pielea într-o formă excelentă.
Urmăreşte fiecare contur al feţei şi al gâtului cu ajutorul capetelor ContourDetect în 8 direcţii. Vei elimina cu 20% mai multe fire de păr cu fiecare trecere. Rezultatul este un bărbierit fin, de mare precizie.
Alege cum preferi să te bărbiereşti. Cu etanşarea Aquatec umed şi uscat, poţi alege un bărbierit rapid dar comod. Sau poţi alege bărbieritul umed - cu gel sau spumă - chiar şi în duş.
Premii
4.6
din 5
235
Recenzii
92%
recomandă acest produs
vlad75
18/05/2019
România
Foarte multumit
folosesc acest aparat de ceva timp. este perfect si pentru barbierit uscat si pentru umed. datorita celor trei lame care se rotesc, acoperirea fetei este foarte buna. de asemenea este foarte comod si usor de folosit. are acumulator deci te poti deplasa oriunde in timp ce te razi. de asemenea este ata de destept incat iti recomanda el cand trebuie spalat/curatat sau cand trebuie sa inlocuiesti cutitele.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 9000 S9031/12 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 9000 S9031/12 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat
Nick24x
08/05/2019
România
Recomand acest aparat
Usor de folosit, bateria foarte buna. Lamele sunt de asemenea de buna calitate si usor de intretinut!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 9000 S9161/42 Wet and dry electric shaver
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 9000 S9161/42 Wet and dry electric shaver
Aurel78
08/05/2019
România
Aparatul este foarte bun.
Este primul aparat de bărbierit, sunt multumit de el, l am folosit deja de 9 luni. Bateria ține cam 5-6 folosiri. M-am ras si cu gel dar trebuie curățat sub apă. Per general un aparat care își face treaba.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 9000 S9031/12 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 9000 S9031/12 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat
Tunde cu 20% mai mult păr - versus SensoTouch