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  • Perfecţiune în fiecare mişcare
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  • Perfecţiune în fiecare mişcare
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  • Perfecţiune în fiecare mişcare
  • Perfecţiune în fiecare mişcare
  • Perfecţiune în fiecare mişcare

Producție oprită

Shaver series 9000Aparat de bărbierit electric umed şi uscat

S9031/12

4.6
| (235) Recenzii | 92% recomandă acest produs

1 premiu

Perfecţiune în fiecare mişcare
Aparatul de bărbierit seria 9000 este cel mai avansat aparat de bărbierit pe care l-am realizat până în prezent. Tehnologia unică de detectare a conturului acoperă excepţional fiecare contur al feţei, iar sistemul V-Track ghidează firele de păr în cea mai bună poziţie pentru tundere, oferind rezultate de mare precizie.
Vezi toate beneficiile

Taie cu până la 20% mai mult păr* într-o singură trecere

Perfecţiune în fiecare mişcare

  • Lame de mare precizie cu V-Track

  • Capete ContourDetect în 8 direcţii

  • Aparat de tuns de precizie SmartClick

Lamele ghidează perfect firele de păr pentru un bărbierit de precizie

Lamele ghidează perfect firele de păr pentru un bărbierit de precizie

Obţine bărbieritul de precizie perfect. Lamele V-Track Precision poziţionează delicat fiecare fir de păr în cea mai bună poziţie de tăiere, chiar şi pe cele culcate şi cu lungimi diferite. Taie cu până la 30% mai aproape, cu mai puţine mişcări, lăsând pielea într-o formă excelentă.

Capetele se pliază în 8 direcţii diferite, pentru rezultate excepţionale

Capetele se pliază în 8 direcţii diferite, pentru rezultate excepţionale

Urmăreşte fiecare contur al feţei şi al gâtului cu ajutorul capetelor ContourDetect în 8 direcţii. Vei elimina cu 20% mai multe fire de păr cu fiecare trecere. Rezultatul este un bărbierit fin, de mare precizie.

Obţine un bărbierit uscat confortabil sau umed răcoritor cu Aquatec

Obţine un bărbierit uscat confortabil sau umed răcoritor cu Aquatec

Alege cum preferi să te bărbiereşti. Cu etanşarea Aquatec umed şi uscat, poţi alege un bărbierit rapid dar comod. Sau poţi alege bărbieritul umed - cu gel sau spumă - chiar şi în duş.

Specificaţii tehnice

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Piese de schimb şi accesorii

Premii

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Recenzii

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4.6

din 5

235

Recenzii

92%

recomandă acest produs

2

18/05/2019

România

România

Foarte multumit

folosesc acest aparat de ceva timp. este perfect si pentru barbierit uscat si pentru umed. datorita celor trei lame care se rotesc, acoperirea fetei este foarte buna. de asemenea este foarte comod si usor de folosit. are acumulator deci te poti deplasa oriunde in timp ce te razi. de asemenea este ata de destept incat iti recomanda el cand trebuie spalat/curatat sau cand trebuie sa inlocuiesti cutitele.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 9000 S9031/12 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 9000 S9031/12 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat

08/05/2019

România

România

Recomand acest aparat

Usor de folosit, bateria foarte buna. Lamele sunt de asemenea de buna calitate si usor de intretinut!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 9000 S9161/42 Wet and dry electric shaver

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 9000 S9161/42 Wet and dry electric shaver

08/05/2019

România

România

Aparatul este foarte bun.

Este primul aparat de bărbierit, sunt multumit de el, l am folosit deja de 9 luni. Bateria ține cam 5-6 folosiri. M-am ras si cu gel dar trebuie curățat sub apă. Per general un aparat care își face treaba.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 9000 S9031/12 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 9000 S9031/12 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat

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Referințe

  1. Tunde cu 20% mai mult păr - versus SensoTouch