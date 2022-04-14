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Informații de legalitate

Shaver series 7000 S7970/26 Wet and dry electric shaver

Producție oprită

Asistență

Shaver series 7000 S7970/26 Wet and dry electric shaver

S7970/26

Shaver series 7000 S7970/26 Wet and dry electric shaver

Producție oprită

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Manuale şi documentaţie

Manual de utilizare

  • PDF fişier, 1.4 MB
  • 14 April 2022

Data Act Document

  • PDF fişier, 284.8 kB
  • 11 September 2025

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