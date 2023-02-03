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  • Reduce iritarea pielii
  • Reduce iritarea pielii
  • Reduce iritarea pielii
  • Reduce iritarea pielii
  • Reduce iritarea pielii
  • Reduce iritarea pielii
  • Reduce iritarea pielii
  • Reduce iritarea pielii
  • Reduce iritarea pielii
  • Reduce iritarea pielii
  • Reduce iritarea pielii
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  • Reduce iritarea pielii
  • Reduce iritarea pielii
  • Reduce iritarea pielii
  • Reduce iritarea pielii
  • Reduce iritarea pielii
  • Reduce iritarea pielii
  • Reduce iritarea pielii
  • Reduce iritarea pielii
  • Reduce iritarea pielii
  • Reduce iritarea pielii

Producție oprită

Shaver series 6000Aparat de bărbierit electric umed şi uscat

S6680/26

4.7
| (241) Recenzii | 97% recomandă acest produs
Reduce iritarea pielii
Philips seria 6000 oferă un bărbierit perfect curat şi reduce totodată iritarea pielii. Are un înveliş antifrecare care creează o suprafaţă netedă şi alunecă fără efort pe piele pentru mai puţină iritare.
Vezi toate beneficiile

cu înveliş antifrecare

Reduce iritarea pielii

  • Lame MultiPrecision

  • Înveliş antifrecare

  • Capete MultiFlex

  • Mod de protecţie

Lamele MultiPrecision taie eficient chiar şi în cazul unei bărbi scurte

Lamele MultiPrecision taie eficient chiar şi în cazul unei bărbi scurte

Obţine un bărbierit rapid şi precis. Lamele MultiPrecision ridică atât firele lungi, cât şi pe cele scurte pentru a le tăia – eliminând aspectul nebărbierit – în doar câteva mişcări.

Înveliş antifrecare pentru bărbierit fin, fără efort

Înveliş antifrecare pentru bărbierit fin, fără efort

Stratul special aplicat pe inelele de bărbierire este conceput să reducă frecarea pe piele, oferind un bărbierit fin, fără efort, care reduce la minimum iritarea pielii.

Urmare a conturului în 5 direcţii pentru bărbierit confortabil

Urmare a conturului în 5 direcţii pentru bărbierit confortabil

Capetele flexibile în 5 direcţii cu 5 mişcări independente urmează contururile feţei şi permit aparatului de bărbierit să alunece confortabil şi cu rezistenţă minimă pe piele.

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

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Accesează piesele şi accesoriile

Piese de schimb şi accesorii

Recenzii

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4.7

din 5

241

Recenzii

97%

recomandă acest produs

03/02/2023

România

România

Cumpărător verificat

Excelent

Foarte multumit. Autonomie mare, taie destul de bine

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 6000 S6640/44 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 6000 S6640/44 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat

13/06/2021

România

România

Produs verificat

Performanta, usor de folosit. Calitate superioara, rapiditate. Usor de curatat.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 6000 S6620/11 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 6000 S6620/11 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat

09/02/2021

România

România

Produs super

Pentru a intra in lumea barbieritului pentru prima data la o varsta mai mica, m-am decis asupra acestui produs si nu am gresit.

Avantaje

Barbiereste bine si aluneca usor pe piele.

Dezavantaje

Ciupeste daca te grabesti si nu ai experienta.

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 6000 S6640/44 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 6000 S6640/44 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat

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