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Shaver Series 5000 Aparat electric de bărbierit (umed şi uscat)
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S5885/35
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Ce înseamnă simbolurile de pe aparatul meu de bărbierit Philips seria 5000?
Ce înseamnă simbolurile de pe aparatul de bărbierit Philips?
Cum îmi curăţ aparatul de bărbierit Philips?
De ce încărcarea produsului meu durează mai mult decât este de aşteptat?
Ce pot utiliza pentru a-mi încărca produsele Philips cu încărcare prin USB?
ShaversSuport de încărcare
Shavers Perie de curăţat
ShaverPieptene reglabil pentru barbă 1-5 mm
Shaver 5000, 7000, 8000Aparat de tuns părul din nas
ShaversAccesoriu de curăţare
Shaver Husă
ShaversCapac de protecţie
Adaptor USB HQ87 pentru priză
Shaver series 5000Partea inferioară a unităţii de bărbierit
Shaver series 5000Suport
OneBlade& Shaver series 5000Husă moale
Cablu USB
ShaversPerie de curăţat
Aparatul de bărbierit Philips nu se încarcă
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