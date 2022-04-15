-15% la prima comandă
Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Informații de legalitate
Shaver series 5000 S5100/06 Dry electric shaver
Producție oprită
Asistență
S5100/06
Accesează magazinul
Înregistrează-ţi produsul
Înregistrează-ţi produsul în 90 de zile de la achiziţie şi obţine garanţie extinsă (se aplică T&C).
Paşaport eco - English (US)
Manual de utilizare
Toate (5)
Ce înseamnă simbolurile de pe aparatul de bărbierit Philips?
Când să înlocuiesc cartuşul staţiei de curăţare Philips?
Ce înseamnă simbolurile de pe aparatul meu de bărbierit Philips seria 5000?
Cu ce sistem de curăţare e compatibil aparatul de bărbierit Philips?
Cum îmi curăţ aparatul de bărbierit Philips?
Suport pentru capul de bărbierit
Shaver Husă
Adaptor de alimentare
ShaversCorpul periei
Shaver series 5000& 6000 Aparat de tuns părul din nas şi urechi
Shaver series 5000Capac de protecţie
Beardtrimmer series 9000Adaptor de alimentare HQ8505
ShaverAparat de tuns de precizie
ShaversPerie de curăţat
Aparatul de bărbierit Philips nu se încarcă