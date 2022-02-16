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Producție oprită
4.5
din 5
629
Recenzii
91%
recomandă acest produs
16/02/2022
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Foarte multumit
il folosesc de cel putin 3 ani si, pentru ca sunt multumit, am cumparat unul nou, la pretul unui cap de schimb! Philips a devenit firma mea preferata in ceea ce priveste aparatura de intretinere!
Avantaje
delicat cu tenul sensibil, taie foarte bine
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 5000 S5130/06 Aparat de bărbierit electric uscat
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 5000 S5130/06 Aparat de bărbierit electric uscat
RudySB
07/09/2020
România
Produs excelent!
Recomand. Taie foarte bine, bateria tine foarte mult. Foarte mulțumit.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 5000 S5130/06 Aparat de bărbierit electric uscat
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 5000 S5130/06 Aparat de bărbierit electric uscat
Bubucu
15/04/2020
România
Cumpărător verificat
Foarte bun!
Bateria ar trebui sa tina mai mult si ar fi bine sa aiba si un cap pentru tuns parul din nas si urechi. In rest excelent.
Avantaje
Aparatul pt. tuns perciunii si curățarea usoara.
Dezavantaje
Lipsa unui saculet sau husă de transport, doar 40 min. de funcționare.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 5000 S5130/06 Aparat de bărbierit electric uscat
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 5000 S5130/06 Aparat de bărbierit electric uscat