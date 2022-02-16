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Producție oprită

Shaver series 5000 S5100/06 Dry electric shaver

S5100/06

4.5
| (629) Recenzii | 91% recomandă acest produs
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4.5

din 5

629

Recenzii

91%

recomandă acest produs

16/02/2022

România

România

Cumpărător verificat

Foarte multumit

il folosesc de cel putin 3 ani si, pentru ca sunt multumit, am cumparat unul nou, la pretul unui cap de schimb! Philips a devenit firma mea preferata in ceea ce priveste aparatura de intretinere!

Avantaje

delicat cu tenul sensibil, taie foarte bine

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 5000 S5130/06 Aparat de bărbierit electric uscat

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 5000 S5130/06 Aparat de bărbierit electric uscat

07/09/2020

România

România

Produs excelent!

Recomand. Taie foarte bine, bateria tine foarte mult. Foarte mulțumit.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 5000 S5130/06 Aparat de bărbierit electric uscat

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 5000 S5130/06 Aparat de bărbierit electric uscat

15/04/2020

România

România

Cumpărător verificat

Foarte bun!

Bateria ar trebui sa tina mai mult si ar fi bine sa aiba si un cap pentru tuns parul din nas si urechi. In rest excelent.

Avantaje

Aparatul pt. tuns perciunii si curățarea usoara.

Dezavantaje

Lipsa unui saculet sau husă de transport, doar 40 min. de funcționare.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 5000 S5130/06 Aparat de bărbierit electric uscat

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 5000 S5130/06 Aparat de bărbierit electric uscat

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