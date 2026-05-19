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Producție oprită

Shaver series 3000 S3133/57 Wet or Dry electric shaver, Series 3000

S3133/57

4.7
| (429) Recenzii | 94% recomandă acest produs
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4.7

din 5

429

Recenzii

94%

recomandă acest produs

19/05/2026

România

România

Cumpărător verificat

Foarte bun

Este perfect pentru barba mea. Nu am probleme cu el.

Acest review a fost făcut pentru Shaver 3000 Series S3244/12 Aparat electric de bărbierit umed şi uscat

Date of Use 2026-05-08

Acest review a fost făcut pentru Shaver 3000 Series S3244/12 Aparat electric de bărbierit umed şi uscat

Date of Use 2026-05-08

10/03/2026

România

România

Cumpărător verificat

Produsul este bun.

Este ok, am mai avut aparate de ras electrice si aveam pretentii. S-a ridicat la nivelul pretentiilor mele. Recomand!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver 3000 Series S3143/00 Aparat electric de bărbierit umed şi uscat

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver 3000 Series S3143/00 Aparat electric de bărbierit umed şi uscat

09/01/2026

România

România

Cumpărător verificat

Produs ok

Super ok. Am mai avut o astfel de mașină de bărbierit și funcționează de ani de zile

Acest review a fost făcut pentru Shaver 3000 Series S3144/00 Aparat electric de bărbierit umed şi uscat

Acest review a fost făcut pentru Shaver 3000 Series S3144/00 Aparat electric de bărbierit umed şi uscat

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