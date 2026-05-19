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Producție oprită
4.7
din 5
429
Recenzii
94%
recomandă acest produs
Zbor
19/05/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Foarte bun
Este perfect pentru barba mea. Nu am probleme cu el.
Acest review a fost făcut pentru Shaver 3000 Series S3244/12 Aparat electric de bărbierit umed şi uscat
Date of Use 2026-05-08
Acest review a fost făcut pentru Shaver 3000 Series S3244/12 Aparat electric de bărbierit umed şi uscat
Date of Use 2026-05-08
Soso Deva
10/03/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Produsul este bun.
Este ok, am mai avut aparate de ras electrice si aveam pretentii. S-a ridicat la nivelul pretentiilor mele. Recomand!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver 3000 Series S3143/00 Aparat electric de bărbierit umed şi uscat
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver 3000 Series S3143/00 Aparat electric de bărbierit umed şi uscat
Philcris
09/01/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Produs ok
Super ok. Am mai avut o astfel de mașină de bărbierit și funcționează de ani de zile
Acest review a fost făcut pentru Shaver 3000 Series S3144/00 Aparat electric de bărbierit umed şi uscat
Acest review a fost făcut pentru Shaver 3000 Series S3144/00 Aparat electric de bărbierit umed şi uscat