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Producție oprită
Sistem de lame CloseCut
Capete Flex în 4 direcţii
Lamă de tuns pop-up
Bărbiereşte-te fără efort. Lamele noastre durabile CloseCut se ascut singure pe măsură ce sunt utilizate, iar şi iar.
Capetele Flex cu 4 direcţii de mişcare independente se mulează în funcţie de fiecare contur al feţei tale, oferindu-ţi un bărbierit facil, chiar şi pe gât şi pe linia maxilarului.
Bărbiereşte-te mai mult timp cu fiecare încărcare. Aparatul tău de bărbierit va fi la fel de puternic pentru mulţi ani, mulţumită bateriei noastre puternice şi eficiente, pe bază de ioni de litiu.
4.6
din 5
113
Recenzii
94%
recomandă acest produs
30/11/2019
România
Super produs
Am avut model mai vechi asemanator ,am folosit 8 ani acel produs fara probleme.variantele barbierit uscat sunt mult peste cele umed uscat
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 1000 S1520/04 Aparat de bărbierit electric uscat
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 1000 S1520/04 Aparat de bărbierit electric uscat
Christian
10/05/2019
România
Acest produs are caracteristici foarte bune
Recomand acest produs pentru ca este foarte usor de utilizat, bateria tine pentru multe barbieriri, nu irita pielea si se curata foarte usor.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 1000 S1310/04 Aparat de bărbierit electric uscat
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 1000 S1310/04 Aparat de bărbierit electric uscat
Csaba54
08/05/2019
România
Este un produs foarte bun !
Este al treilea aparat de barbierit electric Philips pe care il folosesc. Este o diferenta mare intre acesta si cel pe care l.am folosit pana acuma. Barbiereste rapid, usor, frumos si nici nu simt si daca am barba de 1-2 zile. Sunt foarte multumit. Sper ca o sa pot comanda peaste un an 3 cutite ! Multumesc !
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 1000 S1520/04 Aparat de bărbierit electric uscat
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 1000 S1520/04 Aparat de bărbierit electric uscat
Comparativ cu alte aparate de bărbierit de nivel de bază cu folie şi rotative