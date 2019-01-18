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Producție oprită

capete de bărbierit

RQ12/50

3

| (12) Recenzii

Asigură un bărbierit precis

Pe parcursul a doi ani, capetele aparatului tău de bărbierit taie 9 milioane de fire de păr de pe faţa ta. Înlocuieşte capetele aparatului tău de bărbierit şi revin-o la o performanţă de 100%.

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Pentru rezultate optime, schimbă capetele la fiecare 2 ani

Asigură un bărbierit precis

  • UltraTrack

  • Unitate de înlocuire

Sistemul GyroFlex 3D Philips se adaptează lin la orice curbă

Sistemul GyroFlex 3D Philips se adaptează lin la orice curbă

Capetele GyroFlex 3D ale aparatului de ras care urmează contururile se adaptează lin la orice curbă a feţei, reducând presiunea şi iritaţia pielii.

Capetele UltraTrack prind orice fir de păr cu doar câteva mişcări.

Capetele UltraTrack prind orice fir de păr cu doar câteva mişcări.

Beneficiezi de un bărbierit precis care menţine iritaţia pielii la minim. Capul de radere are trei 3 piste specializate: sloturi pentru păr normal; canale pentru păr lung sau fin; şi orificii pentru cel mai scurt aspect nebărbierit al feţei.

Aparate bărbierit cu acţiune Super Lift&Cut

Aparate bărbierit cu acţiune Super Lift&Cut

Sistemul cu două lame al aparatului electric de bărbierit Philips ridică firele de păr pentru a tăia confortabil sub nivelul pielii, pentru un bărbierit mai precis.

Specificaţii tehnice

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3.0

din 5

12

Recenzii

4

18/01/2019

Magyarország

Magyarország

Hibátlan termék.

A termék majdnem 1 éve vásárloltam, semmilyen hiba/hiányosság nem jeltenkezett ez idő alatt. Az elvárásaimnak tökéletesen megfelelő terméket kaptam. Bárkinek szívesen ajánlom!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 9000 RQ12/70 Borotvaegység

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 9000 RQ12/70 Borotvaegység

10/05/2022

Česká republika

Česká republika

OK :-)

Vše podle mých představ, vše podle mých představ, :-)

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru RQ12/60 Holicí jednotka

Data utilizării 2020-05-10

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru RQ12/60 Holicí jednotka

Data utilizării 2020-05-10

06/09/2022

България

България

Cumpărător verificat

Работи перфектно

Ползвам този продукт 6 години. На всеки две години трябва да бъде сменен с нов.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru RQ12/60 Бръснещ блок

Data utilizării 2020-09-06

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru RQ12/60 Бръснещ блок

Data utilizării 2020-09-06

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