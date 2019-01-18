Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
RQ12/50
Asigură un bărbierit precis
Pe parcursul a doi ani, capetele aparatului tău de bărbierit taie 9 milioane de fire de păr de pe faţa ta. Înlocuieşte capetele aparatului tău de bărbierit şi revin-o la o performanţă de 100%.
UltraTrack
Unitate de înlocuire
Capetele GyroFlex 3D ale aparatului de ras care urmează contururile se adaptează lin la orice curbă a feţei, reducând presiunea şi iritaţia pielii.
Beneficiezi de un bărbierit precis care menţine iritaţia pielii la minim. Capul de radere are trei 3 piste specializate: sloturi pentru păr normal; canale pentru păr lung sau fin; şi orificii pentru cel mai scurt aspect nebărbierit al feţei.
Sistemul cu două lame al aparatului electric de bărbierit Philips ridică firele de păr pentru a tăia confortabil sub nivelul pielii, pentru un bărbierit mai precis.
3.0
din 5
12
Recenzii
lockout
18/01/2019
Magyarország
Hibátlan termék.
A termék majdnem 1 éve vásárloltam, semmilyen hiba/hiányosság nem jeltenkezett ez idő alatt. Az elvárásaimnak tökéletesen megfelelő terméket kaptam. Bárkinek szívesen ajánlom!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 9000 RQ12/70 Borotvaegység
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 9000 RQ12/70 Borotvaegység
Rugby14
10/05/2022
Česká republika
OK :-)
Vše podle mých představ, vše podle mých představ, :-)
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru RQ12/60 Holicí jednotka
Data utilizării 2020-05-10
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru RQ12/60 Holicí jednotka
Data utilizării 2020-05-10
pepo64
06/09/2022
България
Cumpărător verificat
Работи перфектно
Ползвам този продукт 6 години. На всеки две години трябва да бъде сменен с нов.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru RQ12/60 Бръснещ блок
Data utilizării 2020-09-06
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru RQ12/60 Бръснещ блок
Data utilizării 2020-09-06