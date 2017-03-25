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Producție oprită
DualPrecision & GyroFlex2D
Utilizare fără fir 50 min/încărcare 1 h
Dispoz. tundere de precizie cu husă
Sistem Jet clean
Lamele DualPrecision rad confortabil atât firele de păr lungi, cât şi barba foarte scurtă. 1. Fantele taie firele lungi de păr. 2. Orificiile taie barba foarte scurtă
Sistemul cu două lame încorporat în aparatul de bărbierit electric Philips ridică firele de păr pentru a tăia confortabil sub nivelul pielii, pentru un bărbierit mai precis.
Sistemul GyroFlex 2D al aparatului de bărbierit care urmează contururile se adaptează uşor la curbele feţei, reducând presiunea şi iritaţia la minim pentru un bărbierit eficient.
4.7
din 5
25
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Artur1972
25/03/2017
Polska
Udany produkt
Golarkę używam codziennie od ponad 2 lat i to bez wymiany głowicy golącej. Jedno naładowanie akumulatora wystarcza na około 30-dniową eksploatację. Jak do tej pory jestem z niej bardzo zadowolony. Chyba jedyną jej wadą jest złożona konstrukcja głowicy golącej, co znacząco utrudnia jej czyszczenie/mycie.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 SensoTouch RQ1185/21 Wet & dry electric shaver
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 SensoTouch RQ1185/21 Wet & dry electric shaver
krecik2203
25/06/2016
Polska
Cumpărător verificat
Super
Naprawdę polecam bo warto.Jestem bardzo zadowolony z produktu.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 SensoTouch RQ1185/21 Wet & dry electric shaver
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 SensoTouch RQ1185/21 Wet & dry electric shaver
franek11
24/10/2015
Polska
Cumpărător verificat
Doskonały
Golarka naprawdę doskonała daje radę z moim bardzo twardym zarostem nigdy nie goliłem się golarką elektryczną bo żadna nie była w stanie pokonać mój zarost.Golenie tą golarką sprawia przyjemność.Gorąco polecam!!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 SensoTouch RQ1185/21 Wet & dry electric shaver
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 SensoTouch RQ1185/21 Wet & dry electric shaver