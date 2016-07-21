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Producție oprită
DualPrecision & GyroFlex2D
Utilizare fără fir 50 min/încărcare 1 h
Accesoriu de aranjare a bărbii şi husă
Lamele DualPrecision rad confortabil atât firele de păr lungi, cât şi barba foarte scurtă. 1. Fantele taie firele lungi de păr. 2. Orificiile taie barba foarte scurtă
Sistemul cu două lame încorporat în aparatul de bărbierit electric Philips ridică firele de păr pentru a tăia confortabil sub nivelul pielii, pentru un bărbierit mai precis.
Sistemul GyroFlex 2D al aparatului de bărbierit care urmează contururile se adaptează uşor la curbele feţei, reducând presiunea şi iritaţia la minim pentru un bărbierit eficient.
4.7
din 5
53
Recenzii
96%
recomandă acest produs
Alexa
21/07/2016
România
Cumpărător verificat
un produs bun
Acest aparat de ras mi-a fost facut cadou de sotia mea la implinirea a 40 de ani si de atunci , pentru barbierit, l-am folosit doar pe el . Am renuntat total la aparatele de ras cu lama. pot sa spun ca este un aparat bun , taie toate firele de pe fata iar pe barba trebuie sa mai insisti putin pentru a avea un rezultat bun . nu irita fata deloc si este foarte usor de folosit . Pina acum m-am ras cu el de vreo 4-5 ori si bacteria inca tine.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/16 Aparat de bărbierit electric (umed/uscat)
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/16 Aparat de bărbierit electric (umed/uscat)
Fasol
30/12/2017
Polska
Doskonała maszynka, każdy facet powinien ją mieć.
Przesiadłem się z modelu Aqua Touch AT750 i można ją porównać do przesiadki ze Skody do Ferrari :) Wcześniej negatywnie podchodziłem do tych kosmicznie wyglądających maszynek, jednak gdy jedna wpadła w moje ręce całkowicie zmieniłem zdanie. Goli bardzo dobrze, przede wszystkim tnie a nie wyrywa. Nie podrażnia, ale to może być kwestia przyzwyczajenia skóry do elektryków. Nie ma co się spodziewać skóry gładkiej jak po żyletce bo żadna elektryczna maszynka tego nie zapewni jednak dokładność golenia jest bardzo dobra. Ładuje się bardzo szybko, obsługa bezproblemowa. Każdy facet powinien ją mieć. Jedyny malutki minusik to potrzeba ładowania w dołączonej stacji ładującej - nie ma możliwości podpięcia ładowarki bezpośrednio do maszynki. Drobiazg ale zmusza nas do zabrania stacji w przypadku dłuższej wycieczki.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/16 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/16 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
JeDy
09/04/2017
Polska
Cumpărător verificat
super
golę się golarkami od kilkudziesięciu lat ale jeszcze nie natrafiłem na tak doskonałą która ma same zalety i tak np: 1 szybkość ładowania 2. prosty w użyciu 3. golenie bardzo dokładne 4. czyszczenie bez problemów (opłukać i już jest}
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/16 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/16 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho