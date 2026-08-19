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Shaver series 7000 SensoTouch RQ1151/16 Wet & dry electric shaver
Producție oprită
Asistență
RQ1151/16
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Declaraţie de conformitate UE - English (US)
Manual cu informaţii importante
Toate (1)
Cum îmi curăţ aparatul de bărbierit Philips?
Adaptor de alimentare
Capac de protecţie
ShaversPerie de curăţat
Shaver series 7000& 9000Partea inferioară a unităţii de bărbierit
Aparatul de bărbierit Philips nu se încarcă