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Shaver series 7000 SensoTouch RQ1151/16 Wet & dry electric shaver

Producție oprită

Asistență

Shaver series 7000 SensoTouch RQ1151/16 Wet & dry electric shaver

RQ1151/16

Shaver series 7000 SensoTouch RQ1151/16 Wet & dry electric shaver

Producție oprită

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    Cum să cureţi aparatul de bărbierit electric Philips S5000–S7000 | Ghid uşor pas cu pas

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Manuale şi documentaţie

Declaraţie de conformitate UE - English (US)

  • PDF fişier, 289.3 kB
  • 14 April 2022

Manual cu informaţii importante

  • PDF fişier, 714.3 kB
  • 1 May 2022

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