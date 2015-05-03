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Producție oprită
4.0
din 5
12
Recenzii
83%
recomandă acest produs
stempell
03/05/2015
Polska
super
bardzo dokładnie goli, nie podrażnia skóry, dokładnie usuwa zarost, szybko można wyczyścić
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 SensoTouch RQ1151/16 Wet & dry electric shaver
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 SensoTouch RQ1151/16 Wet & dry electric shaver
jjooee
29/04/2015
Polska
Bardzo dobra golarka
Ten produkt spełnia moje oczekiwania i polecam go każdemu.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 SensoTouch RQ1151/16 Wet & dry electric shaver
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 SensoTouch RQ1151/16 Wet & dry electric shaver
anabell
28/04/2015
Polska
Bardzo dobry produkt, który ułatwia codzienne życie
Bardzo dobry produkt. Dokładnie goli zarost. Funkcjonalny kształt. Wydajny akumulator. Golarka kupiona na prezent. Mąż bardzo zadowolony. Zdecydowanie najlepszy model w swojej klasie.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 SensoTouch RQ1151/16 Wet & dry electric shaver
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 SensoTouch RQ1151/16 Wet & dry electric shaver