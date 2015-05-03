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Producție oprită

Shaver series 7000 SensoTouch RQ1151/16 Wet & dry electric shaver

RQ1151/16

4
| (12) Recenzii | 83% recomandă acest produs
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4.0

din 5

12

Recenzii

83%

recomandă acest produs

2

03/05/2015

Polska

Polska

super

bardzo dokładnie goli, nie podrażnia skóry, dokładnie usuwa zarost, szybko można wyczyścić

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 SensoTouch RQ1151/16 Wet & dry electric shaver

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 SensoTouch RQ1151/16 Wet & dry electric shaver

29/04/2015

Polska

Polska

Bardzo dobra golarka

Ten produkt spełnia moje oczekiwania i polecam go każdemu.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 SensoTouch RQ1151/16 Wet & dry electric shaver

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 SensoTouch RQ1151/16 Wet & dry electric shaver

28/04/2015

Polska

Polska

Bardzo dobry produkt, który ułatwia codzienne życie

Bardzo dobry produkt. Dokładnie goli zarost. Funkcjonalny kształt. Wydajny akumulator. Golarka kupiona na prezent. Mąż bardzo zadowolony. Zdecydowanie najlepszy model w swojej klasie.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 SensoTouch RQ1151/16 Wet & dry electric shaver

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 SensoTouch RQ1151/16 Wet & dry electric shaver

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