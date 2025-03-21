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Producție oprită
DualPrecision & GyroFlex2D
Utiliz fără fir 45 min/încărc 1 oră
Aparat de tuns de precizie
Lamele DualPrecision rad confortabil atât firele de păr lungi, cât şi barba foarte scurtă. 1. Fantele taie firele lungi de păr. 2. Orificiile taie barba foarte scurtă
Sistemul cu două lame încorporat în aparatul de bărbierit electric Philips ridică firele de păr pentru a tăia confortabil sub nivelul pielii, pentru un bărbierit mai precis.
Sistemul GyroFlex 2D al aparatului de bărbierit care urmează contururile se adaptează uşor la curbele feţei, reducând presiunea şi iritaţia la minim pentru un bărbierit eficient.
Premii
4.6
din 5
49
Recenzii
94%
recomandă acest produs
jozafat
21/03/2025
Polska
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
golarka
Po trzech latach używania akumulator nadal sprawny, ale nie można zakupić noży
Avantaje
trwałość
Dezavantaje
brak części zamiennych
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/16 Wet & dry electric shaver
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/16 Wet & dry electric shaver
AgaCh
16/10/2014
Polska
Cumpărător verificat
Golarka warta polecenia
Szybkie, łatwe i dokładne golenie. Bateria wystarcza na długo.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/16 Wet & dry electric shaver
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/16 Wet & dry electric shaver
Agusiaxxx
28/05/2014
Polska
Wielofunkcyjność
Dobry funkcyjny produkt wydajny i sprawdzajacy się w 100%
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/16 Wet & dry electric shaver
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/16 Wet & dry electric shaver