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Producție oprită
DualPrecision & GyroFlex2D
Utiliz fără fir 45 min/încărc 1 oră
Lamele DualPrecision rad confortabil atât firele de păr lungi, cât şi barba foarte scurtă. 1. Fantele taie firele lungi de păr. 2. Orificiile taie barba foarte scurtă
Sistemul cu două lame încorporat în aparatul de bărbierit electric Philips ridică firele de păr pentru a tăia confortabil sub nivelul pielii, pentru un bărbierit mai precis.
Sistemul GyroFlex 2D al aparatului de bărbierit care urmează contururile se adaptează uşor la curbele feţei, reducând presiunea şi iritaţia la minim pentru un bărbierit eficient.
4.2
din 5
65
Recenzii
87%
recomandă acest produs
Windstar
29/09/2019
Magyarország
Nagyon könnyű használat.
Kényelmes, könnyű, praktikus, gyors borotválkozást tesz lehetővé.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/16 nedves és száraz elektromos borotva
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/16 nedves és száraz elektromos borotva
Péter01
26/09/2019
Magyarország
Könnyen kezelhető
Könnyen kezelhető , pontos vágás és arc követés. Hosszú élettartam . 10 éve használom !
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/16 nedves és száraz elektromos borotva
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/16 nedves és száraz elektromos borotva
Joe1
27/01/2019
Magyarország
Ez egy kiváló borotva.
Könnyű kezelés, nagyon jól dolgozik. Iritáció mentesa bőrre. Nagyon jó hatásfokkal vágja a szőrt. Nagyon szeretem haszálni.
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/16 nedves és száraz elektromos borotva
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/16 nedves és száraz elektromos borotva