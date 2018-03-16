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  • Fotografie detaliu produs
  • Fotografie detaliu produs
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Producție oprită

SmartClickaccesoriu pentru stilizarea bărbii

RQ111/50

2.4

| (7) Recenzii

Etalează-ţi stilul

Accesoriul de aranjare a bărbii cu ataşare printr-un clic vine în completarea aparatului tău de bărbierit SensoTouch sau Arcitec de la Philips, pentru a-ţi putea crea stilul dorit.

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Produse compatibile
Shaver series 9000

Shaver series 9000
Aparat de bărbierit electric umed şi uscat

S9985/35R1

Shaver S9000 Prestige

Shaver S9000 Prestige
Aparat recondiţionat, pentru bărbierit umed şi uscat

SP9883/35R1

Extinde-ţi posibilităţile

Etalează-ţi stilul

  • accesoriu SmartClick

  • 5 setări de lungime

Pieptene pentru barbă şi mustaţă cu 5 setări de lungime

Pieptene pentru barbă şi mustaţă cu 5 setări de lungime

Pieptenele pentru barbă şi mustaţă îţi permite să păstrezi o barbă perfectă de până la 5 mm.

Se ataşează şi detaşează cu uşurinţă printr-un clic

Se ataşează şi detaşează cu uşurinţă printr-un clic

Transformă-ţi aparatul de bărbierit într-un dispozitiv de tundere în 2 paşi simpli. 1. Scoate capul de radere din aparatul de bărbierit; 2. Ataşează printr-un clic accesoriul de aranjare a bărbii.

Dispozitiv de tundere de precizie pentru a crea detaliile fine ale stilului tău

Dispozitiv de tundere de precizie pentru a crea detaliile fine ale stilului tău

Pur şi simplu scoate pieptenul pentru a utiliza dispozitivul de tundere de precizie cu setarea pentru aspect nebărbierit la 0,5 mm.

Specificaţii tehnice

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Piese de schimb şi accesorii

Recenzii

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2.4

din 5

7

Recenzii

3
2

16/03/2018

Česká republika

Česká republika

jednoduchý zastřihovač

univerzální použití snadné čištění nástavec zastřižení na určitou délku

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SmartClick RQ111/50 Nástavec pro tvarování vousů

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SmartClick RQ111/50 Nástavec pro tvarování vousů

03/07/2018

Magyarország

Magyarország

Kiválóan alkalmas a bajusz és a szakáll hosszának karbantartására.

Nagyon jól használható, könnyen ráilleszthető a borotvára. A vágáshossz egyszerűen állítható. A fésű anyaga azonban gyenge, könnyen törik és külön nem kapható.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SmartClick RQ111/50 szakállvágó-fej

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SmartClick RQ111/50 szakállvágó-fej

03/05/2013

Polska

Polska

Przydatna nakladka w trakcie podrozy

Nakladka dokupiona do golarki Philips. Dobrze sprawdza sie w podrozy, gdyz nie potrzeba wozic trymera. Natomiast trymer jest latwiejszy w obsludze i bardziej efektywny.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SmartClick RQ111/50 Akcesorium do trymera do brody

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SmartClick RQ111/50 Akcesorium do trymera do brody

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