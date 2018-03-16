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Producție oprită
RQ111/50
Etalează-ţi stilul
Accesoriul de aranjare a bărbii cu ataşare printr-un clic vine în completarea aparatului tău de bărbierit SensoTouch sau Arcitec de la Philips, pentru a-ţi putea crea stilul dorit.
accesoriu SmartClick
5 setări de lungime
Pieptenele pentru barbă şi mustaţă îţi permite să păstrezi o barbă perfectă de până la 5 mm.
Transformă-ţi aparatul de bărbierit într-un dispozitiv de tundere în 2 paşi simpli. 1. Scoate capul de radere din aparatul de bărbierit; 2. Ataşează printr-un clic accesoriul de aranjare a bărbii.
Pur şi simplu scoate pieptenul pentru a utiliza dispozitivul de tundere de precizie cu setarea pentru aspect nebărbierit la 0,5 mm.
2.4
din 5
7
Recenzii
Hans1981
16/03/2018
Česká republika
jednoduchý zastřihovač
univerzální použití snadné čištění nástavec zastřižení na určitou délku
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SmartClick RQ111/50 Nástavec pro tvarování vousů
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SmartClick RQ111/50 Nástavec pro tvarování vousů
Dinihun59
03/07/2018
Magyarország
Kiválóan alkalmas a bajusz és a szakáll hosszának karbantartására.
Nagyon jól használható, könnyen ráilleszthető a borotvára. A vágáshossz egyszerűen állítható. A fésű anyaga azonban gyenge, könnyen törik és külön nem kapható.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SmartClick RQ111/50 szakállvágó-fej
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SmartClick RQ111/50 szakállvágó-fej
Rabka
03/05/2013
Polska
Przydatna nakladka w trakcie podrozy
Nakladka dokupiona do golarki Philips. Dobrze sprawdza sie w podrozy, gdyz nie potrzeba wozic trymera. Natomiast trymer jest latwiejszy w obsludze i bardziej efektywny.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SmartClick RQ111/50 Akcesorium do trymera do brody
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SmartClick RQ111/50 Akcesorium do trymera do brody