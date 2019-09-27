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Producție oprită
Definiţi-vă stilul
Creaţi exact aspectul pe care-l doriţi cu aparatul pentru ras şi stilizat. La un gest al încheieturii dvs., acest aparat electric cu două capete pentru aranjarea bărbii şi pentru bărbierit are tot ceea ce vă trebuie pentru a crea stilul de bărbierit perfect, aspect nebărbierit de 3 zile sau un bărbierit complet, chiar şi pe bărbi dificile
Pro
Aparatul de tuns barba şi pentru aspect nebărbierit Philips de dimensiune normală (32 mm) cu 12 reglaje de lungime de la 0,5 mm la 10 mm vă permite să obţineţi cu uşurinţă exact lungimea pe care o doriţi. Maşina de tuns durabilă din metal cu margini rotunjite, delicate cu pielea, garantează o tundere precisă şi uniformă.
Îndepărtaţi pieptenele reglabil şi veţi găsi o maşină de tuns reversibilă de precizie. Pe o parte se află o maşină de tuns de 32 mm de înaltă performanţă. Dacă o întoarceţi, este o maşină de tuns de precizie de 15 mm, perfectă pentru spaţii înguste, spre exemplu, sub nas sau în jurul gurii. Este proiectată pentru a tăia foarte aproape, însă vă protejează pielea, iar dimensiunea sa mică şi designul înclinat vă permit să vedeţi ce faceţi pentru a obţine linii şi detalii fine.
Aparatul de bărbierit cu dublă folie facilitează îndepărtarea perilor din jurul bărbii şi chiar şi a celor de pe gât. Dispozitivul de tundere din mijloc prinde firele mai lungi şi mai tari, iar cele 2 folii flotante le rad perfect neted pe toate celelalte.
Premii
4.8
din 5
13
Recenzii
92%
recomandă acest produs
Grasi74
27/09/2019
Magyarország
Kiváló
Szakáll formázásához és borotválkozáshoz is tökéletes
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru StyleShaver QS6140/32 vízálló formázó és borotva
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru StyleShaver QS6140/32 vízálló formázó és borotva
eskey84
29/04/2014
Polska
Używam od ponad pół roku 2 razy w tygodniu
Używam od ponad pół roku 2 razy w tygodniu, a ciągle działa jakbym ją kupił wczoraj. Jestem zadowolony z produktu. Polecam
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru StyleShaver QS6140/32 Wodoszczelny trymer i golarka
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru StyleShaver QS6140/32 Wodoszczelny trymer i golarka
Cowboy
22/09/2013
Polska
Po prostu genialna
Zawsze wystrzegałem się maszynek elektrycznych - a to za szybko zużywała się osłonka, a to nie dokładnie goliły, a to znów akumulatory starczały...na pół golenia. Golarka Philipsa to prezent od żony.... a takich się nie nie odmawia ;) Dość sceptycznie podszedłem do pierwszej próby - i wręcz mnie zatkało. Nie dość, że goli naprawdę dokładnie, to trymer pozwala idealnie dbać o brodę i wąsy. Koniec z nożyczkami, podcinaniem, modelowaniem - używam wyłącznie tej maszynki i jestem bardzo zadowolony. Produkt genialnie leży w dłoni, łatwo nad nim zapanować, nawet mając mokrą dłoń nie wysuwa się z ręki. Regulacja daje pełne spektrum możliwości zapanowania nad zarostem - od gładkiej skóry po modelowanie brody. I rzecz najważniejsza - akumulatory... genialny czas pracy, udało mi się golić codziennie, przez tydzień, na jednym ładowaniu! Polecam tę golarkę.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru StyleShaver QS6140/32 Wodoszczelny trymer i golarka
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru StyleShaver QS6140/32 Wodoszczelny trymer i golarka
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024.