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OneBlade – tuns, conturat, bărbierit
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OneBlade Pro 360 (pentru față și corp)
Producție oprită
Asistență
QP6541/15
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Manual de utilizare
Declaraţie de conformitate UE
Toate (4)
Cum ştiu dacă Philips OneBlade este încărcat complet?
Pot utiliza Philips OneBlade pe piele umedă sau uscată?
Cum îmi utilizez aparatul OneBlade pe corp?
Cum ataşez accesoriile cu Philips OneBlade?
OneBlade 360Lame de schimb (2 buc)
OneBlade Pro 360Pieptene reglabil pentru barbă 0,4-10 mm
OneBlade Pieptene corp 3 mm
OneBladeProtecţie piele
Adaptor de alimentare HQ8505
OneBlade 360 & ProCapac de protecţie
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